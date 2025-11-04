구혜선, 폭풍 다이어트 성공..특허 낸 '헤어롤' 모델 변신

기사입력 2025-11-04 16:00


[스포츠조선 정유나 기자] 배우 구혜선이 다이어트 성공 후 물오른 미모를 뽐냈다.

구혜선은 4일 "롤 모델. 폭풍 다이어트 중입니다"라는 글과 함께 사진을 공개했다.

사진 속 구혜선은 직접 개발한 '납작한 헤어롤'의 모델로 변신한 모습. 특히 다이어트에 성공한 구혜선은 여리여리한 몸매와 한층 청순해진 미모를 뽐내 감탄을 자아낸다.


해당 사진을 본 팬들은 "리즈시절로 돌아왔다" "인형미모 컴백" "너무 청순하다" 등의 댓글을 남겼다.

한편 구혜선은 현재 카이스트 과학저널리즘 대학원에서 공학석사 과정을 밟고 있으며, 지난 3월에는 카이스트 교수와 함께 개발한 '납작한 헤어롤' 제품으로 특허를 취득했다.

jyn2011@sportschosun.com

