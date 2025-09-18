스포츠조선

[SC-BIFF] '어쩔수가없다' 손예진 "베니스 초청? 벅차면서도 뭉클해, '또 다시 올 수 있을까?' 싶어"

기사입력 2025-09-18 18:17


[SC-BIFF] '어쩔수가없다' 손예진 "베니스 초청? 벅차면서도 뭉클…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 배우 손예진이 영화 '어쩔수가없다'로 제82회 베니스국제영화제를 찾았던 소감을 전했다.

손예진은 18일 부산 해운대구 동서대학교 소향씨어터 신한카드홀에서 열린 제30회 부산국제영화제 액터스 하우스에서 "처음으로 해외 영화제에 초청받았는데, 설레면서도 긴장됐다"며 "영화 상영이 끝나고 극장에서 마지막 기립박수를 치는데 마음이 뭉클했다"라고 했다.

손예진이 출연한 '어쩔수가없다'는 제82회 베니스국제영화제 경쟁 부문에 공식 초청돼 전 세계적인 주목을 받았다. 이에 그는 "해외 영화제는 처음이었다. 3대 영화제라는 것이 설레면서도 약간 다른 방식의 긴장감을 느끼게 만들더라. 만약 제가 20대 때 갔으면, 그런 큰 감동을 느끼지 못했을 것 같다. 나이가 들고, 연차가 쌓이면서 동료들과 박찬욱 감독님과 함께 갔던 것이 크게 다가왔다. 현지에서 박 감독님을 향한 리스펙트와 한국 문화에 대한 관심을 몸소 느끼면서 너무나 감격스러웠다. 이 자리에 경쟁 부문에 참여해서 레드카펫을 밟는 것이 '다시 올 수 있을까?'라는 생각이 들 정도로 굉장히 벅차더라. 극장에서 마지막 기립박수를 치고 인사하는데, 그냥 뭉클했다"고 전했다.

한편 제30회 부산국제영화제는 17일부터 26일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"장례식도 안 온 사람들이"…故오요안나 유족, '검은 옷' 기상캐스터 추모에 분노[종합]

2.

"여긴 일진놀이하는 판"…故오요안나, 괴롭힘 정황 녹취록 공개됐다[SC이슈]

3.

유승준, '세번째 비자 소송' 1심 승소에도 항소심行…LA총영사 불복[SC이슈]

4.

심형탁, 우량아 子 하루 목욕에 진땀 "머리숱 많아 샴푸 4번, 데드리프트가 더 쉽다"(슈돌)

5.

곽튜브, 12kg 감량 후 '당당' 결혼 발표..."♥5세 연하, 첫눈에 결혼 예감" ('전현무계획2')

연예 많이본뉴스
1.

"장례식도 안 온 사람들이"…故오요안나 유족, '검은 옷' 기상캐스터 추모에 분노[종합]

2.

"여긴 일진놀이하는 판"…故오요안나, 괴롭힘 정황 녹취록 공개됐다[SC이슈]

3.

유승준, '세번째 비자 소송' 1심 승소에도 항소심行…LA총영사 불복[SC이슈]

4.

심형탁, 우량아 子 하루 목욕에 진땀 "머리숱 많아 샴푸 4번, 데드리프트가 더 쉽다"(슈돌)

5.

곽튜브, 12kg 감량 후 '당당' 결혼 발표..."♥5세 연하, 첫눈에 결혼 예감" ('전현무계획2')

스포츠 많이본뉴스
1.

'SON IS SHINING' 미국은 흥며드는 중...겸손한 '해트트릭' 손흥민 "나 말고 다른 선수 조명해주세요"

2.

솔직히 손흥민 너무 아쉽다, 미국 아닌 토트넘 잔류였다면...잘하기에 더 아쉬운 '굿바이 EPL'

3.

이게 '아시아 GOAT+EPL 득점왕' 손흥민이다, MLS 첫 해트트릭 대폭발...LA FC 4-1 대승

4.

9월 9승2패 한화 추격에 염갈량의 다짐 "1년간 모두 고생했는데... 죽기 살기로 할 것"[수원 코멘트]

5.

'돌연 시즌 아웃' KIA 네일 더는 못 본다, 왜?…"본인은 아쉬워하는데"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.