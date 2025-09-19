박서진 "혼전순결 31년째, 그린벨트다" 모태솔로 고백 (살림남)

|
[스포츠조선 이유나 기자]박서진이 혼전순결 고백과 함께 첫 런웨이 도전을 앞두고 인생 최대의 떨림에 휩싸인다.
이날 방송에서 강균성은 패션 훈련에 녹초가 된 박서진을 위해 복분자, 와송, 마, 바나나, 아로니아 베리, 꿀 등을 갈아 만든 '활력 충전 주스'를 대접하며 든든한 지원군 역할을 이어간다. 이를 본 김용명은 강균성에게 "혼전순결주의자인데 이걸 왜 마시냐"며 추궁하고, 박서진 역시 "진짜 혼전순결 맞냐"라며 거들어 현장을 폭소케 한다.
이어 박서진은 "난 혼전순결 31년째다. 그린벨트다"라고 깜짝 고백해 시선을 집중시킨다. 강균성이 "연애를 안 하는 거냐, 아니면 하고 싶어도 못 하는 거냐"라고 묻자, 박서진은 연애를 멀리한 특별한 이유가 있다고 밝혀 호기심을 자극한다. 과연 박서진이 밝힌 진짜 이유는 무엇일지 궁금증이 쏠린다.
|
그리고 마침내 서울패션위크 당일이 찾아온다. 수많은 스타들과 셀럽들 사이에서 첫 도전에 나선 박서진이 과연 김용명과 강균성의 특급 코칭을 발판 삼아 생애 첫 패션위크를 성공적으로 마칠 수 있을지 관심이 집중된다.
긴장과 설렘 속에 펼쳐질 박서진의 패션위크 현장은 20일(토) 밤 10시 45분 방송되는 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다.
[사진 = KBS 2TV '살림남' 제공]
lyn@sportschosun.com