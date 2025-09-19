스포츠조선

박서진 "혼전순결 31년째, 그린벨트다" 모태솔로 고백 (살림남)

최종수정 2025-09-19 08:23

박서진 "혼전순결 31년째, 그린벨트다" 모태솔로 고백 (살림남)

[스포츠조선 이유나 기자]박서진이 혼전순결 고백과 함께 첫 런웨이 도전을 앞두고 인생 최대의 떨림에 휩싸인다.

오는 20일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 긴장감 넘치는 박서진의 생애 첫 서울패션위크 참석 현장이 드디어 베일을 벗는다.

지난주 박서진은 '2026 S/S 서울패션위크' 참석을 앞두고 '개그계 패션 아이콘' 김용명, '가요계 패셔니스타' 노을 강균성과 함께 패션 특훈에 돌입하며 웃음을 안겼다.

이날 방송에서 강균성은 패션 훈련에 녹초가 된 박서진을 위해 복분자, 와송, 마, 바나나, 아로니아 베리, 꿀 등을 갈아 만든 '활력 충전 주스'를 대접하며 든든한 지원군 역할을 이어간다. 이를 본 김용명은 강균성에게 "혼전순결주의자인데 이걸 왜 마시냐"며 추궁하고, 박서진 역시 "진짜 혼전순결 맞냐"라며 거들어 현장을 폭소케 한다.

이어 박서진은 "난 혼전순결 31년째다. 그린벨트다"라고 깜짝 고백해 시선을 집중시킨다. 강균성이 "연애를 안 하는 거냐, 아니면 하고 싶어도 못 하는 거냐"라고 묻자, 박서진은 연애를 멀리한 특별한 이유가 있다고 밝혀 호기심을 자극한다. 과연 박서진이 밝힌 진짜 이유는 무엇일지 궁금증이 쏠린다.


박서진 "혼전순결 31년째, 그린벨트다" 모태솔로 고백 (살림남)
이후 김용명은 "옷만 가지고 패션위크를 가는 게 아니다. 패션은 기세!"라며 한밤중 박서진과 강균성을 데리고 수상한 장소로 향한다. 200여 명의 사람들로 빼곡히 들어찬 공간에서 기이한 기합 소리가 울려 퍼지자 박서진은 혼이 쏙 빠진 듯 놀라움을 감추지 못한다. 예상을 뛰어넘는 초특급 '기세 찾기' 현장은 어떤 상황으로 펼쳐질지 기대감을 더한다.

그리고 마침내 서울패션위크 당일이 찾아온다. 수많은 스타들과 셀럽들 사이에서 첫 도전에 나선 박서진이 과연 김용명과 강균성의 특급 코칭을 발판 삼아 생애 첫 패션위크를 성공적으로 마칠 수 있을지 관심이 집중된다.

긴장과 설렘 속에 펼쳐질 박서진의 패션위크 현장은 20일(토) 밤 10시 45분 방송되는 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다.


[사진 = KBS 2TV '살림남' 제공]

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한가인♥연정훈, 불화설 입 열었다 "한 집서 밥 따로 먹는 모습에 오해"

2.

김재중, 안타까운 가정사 "父, 사업 부도로 1억 빚...정신적 충격에 신병와" ('편스토랑')

3.

김숙, '♥구본승과 10월 7일 결혼' 입 열었다...계속된 열애설에 "존경하는 분" 일축

4.

신지♥문원, 신혼집 공개 후 '여론 급반전'했다..."행복하세요" 응원 등장

5.

송일국 "판사 ♥아내와 2년째 각집살이...내가 삼둥이 육아 전담 케어" ('각집부부')

연예 많이본뉴스
1.

한가인♥연정훈, 불화설 입 열었다 "한 집서 밥 따로 먹는 모습에 오해"

2.

김재중, 안타까운 가정사 "父, 사업 부도로 1억 빚...정신적 충격에 신병와" ('편스토랑')

3.

김숙, '♥구본승과 10월 7일 결혼' 입 열었다...계속된 열애설에 "존경하는 분" 일축

4.

신지♥문원, 신혼집 공개 후 '여론 급반전'했다..."행복하세요" 응원 등장

5.

송일국 "판사 ♥아내와 2년째 각집살이...내가 삼둥이 육아 전담 케어" ('각집부부')

스포츠 많이본뉴스
1.

'아까는 미안했어' 후라도가 김지찬 머리 쓰다듬은 이유[창원 현장]

2.

'논란의 한준수 눈물' 왜 이범호는 자꾸 분노하나, KIA 수습 안 된다…"이런 경기, 플레이 용납할 수 없다"

3.

"충격!" 日 '15→17위→19위' 또또 추락 '4개월 만에 4계단 급락…월드컵 포트2 위험' 걱정

4.

[오피셜]커쇼 은퇴 선언! 20일 SF전 마지막 정규시즌 등판, 200승-3000K-3번의 사이영상...그리고 WS 우승까지

5.

디아즈, 48호포 터졌다...나바로와 어깨 나란히, 1개만 더 치면 KBO 새 역사 쓴다 [창원 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.