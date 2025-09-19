스포츠조선

임윤아 이끄는 ‘수라간 군단’ 칼질·후각·개그 다 갖췄다...명나라와 마지막 일전(폭군의 셰프)

기사입력 2025-09-19 09:51


임윤아 이끄는 ‘수라간 군단’ 칼질·후각·개그 다 갖췄다...명나라와 마…

[스포츠조선 이유나 기자]임윤아가 이끄는 수라간 숙수들의 팀워크가 만개하고 있다.

tvN 토일드라마 '폭군의 셰프'(연출 장태유, 극본 fGRD, 기획 스튜디오드래곤, 제작 필름그리다, 정유니버스)에서 대령숙수 연지영(임윤아 분)을 따르는 수라간 숙수들이 출중한 능력으로 국가 대항 요리 경합에서 선전하고 있는 것. 이에 팀워크부터 칼질 솜씨까지 탄탄한 육각형 밸런스를 자랑하는 수라간 숙수들의 능력치를 분석해봤다.

#. 대령숙수 연지영, 요리대회 우승 출신의 탁월한 요리 실력+리더십 발휘!

현대에서 타임슬립한 연지영은 절대 미각의 소유자인 왕 이헌(이채민 분)의 인정을 받아 단숨에 수라간 대령숙수에 임명되며 그 능력치를 입증했다. 특히 궁중 요리 기법과 한국적인 식재료를 응용해 세상에 없는 새로운 퓨전 음식을 만들어내며 모두의 입맛을 홀리고 있다. 여기에 수라간 숙수들의 텃세를 이겨냈을 뿐만 아니라 좌절한 숙수들을 다시금 일으키며 탄탄한 리더십을 발휘하고 있어 연지영이 이번 경합에서 팀원들과 함께 어떤 요리를 선보일지 관심이 집중된다.

#. 선임 숙수 엄봉식-맹만수, 칼질+수라간 경험치+외국어 실력 출중!

수라간의 선임숙수인 엄봉식(김광규 분)과 맹만수(홍진기 분)는 각각 명나라 사천과 왜관에서 요리를 배운 능력 있는 숙수. 요리에 대한 진심과 함께 오랜 경력 덕에 칼질만큼은 어디에 내놔도 손색이 없다. 또한 사천에서 유학한 엄봉식은 명나라 숙수들과의 대결에서 통역을 자처하고 맹만수는 칼질에 재능을 보인 나인 서길금(윤서아 분)을 훈련시키며 후임 양성도 할 만큼 조예가 깊다. 이에 연지영을 뒷받침하는 수라간의 든든한 선임 숙수로서 두 사람의 활약이 더욱 기대를 모은다.


임윤아 이끄는 ‘수라간 군단’ 칼질·후각·개그 다 갖췄다...명나라와 마…
#. 수라간 나인 서길금, 절대 후각에서 칼질의 달인으로 거듭나다!

연지영과 함께 수라간에 들어온 나인 서길금은 오직 후각만으로 싱싱한 식재료를 찾아내는 절대 후각의 소유자. 경기감영에서부터 수라간에 오기까지 연지영의 든든한 조력자가 되어줬던 가운데 수라간 내 칼질의 달인 맹만수의 특훈 덕에 섬세한 칼질 솜씨까지 획득하며 진정한 수라간 나인으로 성장 중이다. 연지영도 놀랄 만큼 수려한 손기술을 장착하면서 수라간 전력의 한 축이 된 서길금이 다음 경연 때는 어떤 도움을 줄지 궁금해진다.


#. 수라간 보조숙수 심막진-민개덕, 없어서는 안 될 감초 콤비 등장!

수라간의 보조숙수 심막진(주광현 분)과 민개덕(김현목 분)은 각각 수라간의 불과 밥을 담당하며 연지영과 선임숙수들을 보조하고 있다. 차진 사투리로 유쾌함을 더하는 심막진과 막내의 발랄함으로 수라간에 활기를 불어넣는 민개덕 콤비 덕에 수라간 내에는 늘 웃음이 가득한 상황. 비록 선임 숙수들에 비해 요리 실력은 조금 부족하지만 보이지 않는 곳에서 가장 발 빠르게 뛰어다니는 수라간의 핵심 인력이기에 감초 형제 심막진, 민개덕의 역할도 주목되고 있다.

이처럼 연지영이 이끄는 수라간 숙수들은 요리실력부터 외국어 능력, 개그감각까지 고루 갖춰 환상의 균형으로 명나라 숙수들과의 시합에서 선전하고 있다. 세 번의 경합 중 두 번의 경합을 마무리하고 있는 수라간 숙수들이 끝내 달콤한 승리의 기쁨을 맛볼 수 있을지 '폭군의 셰프' 다음 이야기가 기다려진다.

폭군의 수라상을 책임지는 팀 수라간의 맛 좋은 케미스트리를 엿볼 수 있는 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프'는 오는 20일(토) 밤 9시 10분에 9회가 방송된다.

사진 제공: tvN

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김숙, '♥구본승과 10월 7일 결혼' 입 열었다...계속된 열애설에 "존경하는 분" 일축

2.

'혀 절단' 성폭력 피해자, 61년 만 무죄..박선영 울컥 "나도 20살에 당했다"(꼬꼬무)

3.

한가인♥연정훈, 불화설 입 열었다 "한 집서 밥 따로 먹는 모습에 오해"

4.

신지♥문원, 신혼집 공개 후 '여론 급반전'했다..."행복하세요" 응원 등장

5.

김재중, 안타까운 가정사 "父, 사업 부도로 1억 빚...정신적 충격에 신병와" ('편스토랑')

연예 많이본뉴스
1.

김숙, '♥구본승과 10월 7일 결혼' 입 열었다...계속된 열애설에 "존경하는 분" 일축

2.

'혀 절단' 성폭력 피해자, 61년 만 무죄..박선영 울컥 "나도 20살에 당했다"(꼬꼬무)

3.

한가인♥연정훈, 불화설 입 열었다 "한 집서 밥 따로 먹는 모습에 오해"

4.

신지♥문원, 신혼집 공개 후 '여론 급반전'했다..."행복하세요" 응원 등장

5.

김재중, 안타까운 가정사 "父, 사업 부도로 1억 빚...정신적 충격에 신병와" ('편스토랑')

스포츠 많이본뉴스
1.

'아까는 미안했어' 후라도가 김지찬 머리 쓰다듬은 이유[창원 현장]

2.

'논란의 한준수 눈물' 왜 이범호는 자꾸 분노하나, KIA 수습 안 된다…"이런 경기, 플레이 용납할 수 없다"

3.

[오피셜]커쇼 은퇴 선언! 20일 SF전 마지막 정규시즌 등판, 200승-3000K-3번의 사이영상...그리고 WS 우승까지

4.

"충격!" 日 '15→17위→19위' 또또 추락 '4개월 만에 4계단 급락…월드컵 포트2 위험' 걱정

5.

'英 BBC도 인정' 우린 아직 손흥민 못 잊었는데..."SON, 토트넘 떠난 후 너무 행복해"→"MLS 첫 해트트릭!" 대서특필

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.