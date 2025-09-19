'북극성' 호평의 중심엔 전지현이 있다

|
[스포츠조선 문지연 기자] '북극성' 전지현이 호평의 중심이 되고 있다.
이어 문주가 남편 준익(박해준)과 미스터리한 관계를 지닌 한나(원지안)의 존재를 알게 된 상황에서 전지현의 열연도 압권이었다. 발신자 불명의 문자에 적힌 장소에 도착해 한나와 마주한 문주. 한나는 뻔뻔한 태도로 "준익은 당신 때문에 불행했다"라며 문주를 협박했다. 충격과 배신감에 분노가 머리끝까지 찬 문주는 이 모든 사실을 알고 있던 옥선(이미숙)을 찾아가 계약 파기를 내지르며 울분을 토했다. 해당 장면 속 전지현의 완벽한 감정 연기는 시청자들의 긴장감과 도파민을 클라이맥스로 끌어올렸다.
이처럼 매회 독보적인 연기로 전 세계 시청자들의 마음을 설레게 하는 전지현의 활약에 비례하듯 높은 '북극성'의 시청 순위 역시 눈길을 끈다. 전 세계 온라인 동영상 서비스(OTT) 콘텐츠 시청 순위를 기록하는 사이트 플릭스패트롤(FlixPatrol)에서 17일 기준 디즈니+ 월드와이드 톱10 TV쇼 부문 TOP5에 이름을 올렸다. 한국을 비롯 홍콩, 일본, 대만에서는 시청 순위 1위를 차지, 이외에 여러 국가에서도 상위권에 안착해 폭발적인 인기를 실감케 했다.
