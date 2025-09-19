스포츠조선

샤이니 키 "할머니 기일=내 생일, 케이크 보는 것도 싫었다"

기사입력 2025-09-19 14:13


샤이니 키 "할머니 기일=내 생일, 케이크 보는 것도 싫었다"

샤이니 키 "할머니 기일=내 생일, 케이크 보는 것도 싫었다"

샤이니 키 "할머니 기일=내 생일, 케이크 보는 것도 싫었다"

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 그룹 샤이니 키(본명 김기범)가 국가유공자 후손임을 밝혀 감동을 자아냈다.

16일 MBC 예능 '나 혼자 산다' 공식 SNS에는 "키의 가족은 든든한 버팀목, 새로운 가족과 친해지는 방법"이라는 글과 함께 예고편 영상이 게재됐다.

영상에서 키는 비 오는 날 양손 가득 짐을 들고 국립 영천 호국원을 찾아 "오늘은 좀 특별한 분들에게 인사를 드리러 왔다"고 말했다.

이어 "여기는 6·25 전쟁에 참전하신 저희 할아버지, 할머니가 계신 곳이다. 오랜만에 왔다"며 자신이 국가유공자의 후손임을 공개했다.

조부모의 묘비 앞에 선 키는 "잘 계셨어요? 인사하려니까 비도 그쳤다"며 조심스럽게 인사를 건넸다.

특히 그는 "할머니 기일이 제 생일과 같은 날이다. 그래서 2~3년간은 케이크 보는 것도 싫었다. 요즘엔 의미가 달라져 담담하게 기리며 보낸다"고 털어놔 뭉클함을 안겼다.

이어 키는 "가족이란 모든 걸 잃어도 버틸 수 있는 자신감을 주는 존재"라며 대구 본가로 내려가 어머니와 만나는 모습도 공개됐다.

어머니가 정성껏 차린 밥상 앞에서 그는 "이걸 다 끓이신 거냐. X세계 아니냐"며 감탄했고, 할머니가 생전에 끓여주신 곰탕을 맛보며 "나 이거 할머니가 마지막으로 끓여주신 거 아직도 냉동실에 있다. 진짜 너무 맛있다"고 말해 깊은 울림을 전했다.


한편, 키의 따뜻한 가족 이야기는 오는 19일 금요일 밤 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'를 통해 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

방은미, 아들 지키려 신내림 받았는데 이젠 뇌 물혹까지 “수술 어렵다”

2.

기안84, 알코올 의존증 고백 "위스키 3병 마셔..러닝 후 술 줄고 7kg 빠져" ('션과함께')

3.

'이혼 11년차' 탁재훈, 딸 유학비 토로 "날 안 닮아 돈 보내기 아깝다"

4.

[SC-BIFF] '윗집 사람들' 공효진 "이하늬, '둘째 임신' 초기에 촬영…고생했다고 말해주고파"

5.

[SC현장]'사회화' 쯔양 합류…'어튈라', 전현무는 없어도 우여곡절 新 맛집 예능(종합)

연예 많이본뉴스
1.

방은미, 아들 지키려 신내림 받았는데 이젠 뇌 물혹까지 “수술 어렵다”

2.

기안84, 알코올 의존증 고백 "위스키 3병 마셔..러닝 후 술 줄고 7kg 빠져" ('션과함께')

3.

'이혼 11년차' 탁재훈, 딸 유학비 토로 "날 안 닮아 돈 보내기 아깝다"

4.

[SC-BIFF] '윗집 사람들' 공효진 "이하늬, '둘째 임신' 초기에 촬영…고생했다고 말해주고파"

5.

[SC현장]'사회화' 쯔양 합류…'어튈라', 전현무는 없어도 우여곡절 新 맛집 예능(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

'전설' 이승엽까지 소환하는 디아즈 "56홈런이요? 불가능은 아니지만..." [창원 현장]

2.

[속보] 악! 이정후, LAD 日선발 야마모토 상대 직선타&삼진-20타수째 무안타 못 벗어났다

3.

인생이 걸린 일인데, 계산도 안 해봤다고? 안 하니만 못했던, 안우진의 변명

4.

'英 BBC 충격 평가' "토트넘 시절 최악과 똑같다" 손흥민 없는 포스테코글루, 이미 여론은 최악..."형편없는 감독 영입했어"

5.

'LA 언론도 경악' 손흥민이랑 뛰니까 진짜 다르네...'흥부 듀오' 파트너, SON과 함께 'LA FC 대기록' 경신→한 골 더 넣으면 'MLS 신기록'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.