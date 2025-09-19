'스타크래프트'의 공식 대회 '구글플레이 ASL 시즌 20' 8강전, 2…

스포츠조선

'스타크래프트'의 공식 대회 '구글플레이 ASL 시즌 20' 8강전, 22일부터 시작

기사입력 2025-09-19 16:59


SOOP의 '스타크래프트' 공식 e스포츠 리그 ASL 8강전이 시작된다.

SOOP은 22일부터 '스타크래프트: 리마스터'로 진행되는 e스포츠 리그 'Google Play(구글플레이) ASL 시즌 20' 8강 경기를 진행한다고 밝혔다.

22일 오후 7시부터 시작하는 8강 1경기에는 황병영(T)과 변현제(P)가 출전한다. 이번 시즌 마지막으로 남은 테란 황병영이 전략적인 운영과 난전을 즐기는 변현제를 상대로 승리를 가져갈 수 있을지 주목된다. 23일에는 장윤철(P)과 김정우(Z)가 출전하는 8강 2경기가 진행된다. 두 선수는 같은 CJ 프로게이머 출신으로, 그동안 서로 반드시 이기겠다는 각오를 밝혀온 만큼 치열한 승부가 예상된다.

이어 29일 오후 7시부터는 박상현(Z)과 도재욱(P)의 8강 3경기가 펼쳐진다. 군 복무를 마치고 돌아온 박상현이 지난 시즌 준우승자 도재욱을 상대로 어떤 경기력을 보여줄지 기대된다. 30일에는 김택용(P)과 임홍규(Z)가 맞붙는다. 저그전 스페셜리스트로 불리는 김택용이 기세를 이어갈지, 임홍규가 달라진 경기력으로 반전을 만들지 팬들의 많은 관심이 모이고 있다.

8강전은 7전 4선승제로, 두 선수가 맵을 하나씩 선택해 진행된다. 경기는 서울 대치동 프릭업 스튜디오에서 진행되며, 현장 관람 티켓은 매주 목요일 오후 5시부터 티켓링크 사이트에서 선착순으로 예매할 수 있다. 대회 생중계 및 VOD 다시보기는 SOOP e스포츠 페이지에서 볼 수 있다.

이번 'ASL 시즌 20'에서는 글로벌 앱 마켓 구글플레이가 타이틀 스폰서로 참여한다. SOOP과 구글플레이는 ASL 시청 유저와 현장 관람객에게 구글플레이 포인트를 제공하는 이벤트를 진행하는 등 팬들이 한층 재미있게 경기를 즐길 기회를 마련할 예정이라고 전했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

