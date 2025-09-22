박수홍 딸, 알고보니 '과숙아'였다..."♥김다예 임신 40주 넘자 병원…

|
[스포츠조선 김수현기자] 국내 최초 출산 중계 버라이어티, TV CHOSUN '우리 아기가 또 태어났어요'에 둘째 출산이 코앞이지만 "이혼하고 아이를 혼자 키우겠다"고 선언한 산모가 등장한다.
산모는 서핑 국가대표 상비군 출신으로. 현재 심사위원으로도 활동하고 있는 프로 서퍼였다. 그 덕에 과격해 보이는 서핑도 만삭에 가볍게 할 수 있었다. 예정일을 훨씬 넘겼지만, 아기는 여전히 나올 생각이 없는 듯했다.
아니나 다를까 출산을 위해 병원에 가는 길조차도, 만삭의 산모가 혼자 첫째를 안고 짐까지 홀로 드는 모습이 포착돼 부부 사이의 냉랭한 분위기를 짐작할 수 있었다.
행복만 가득해야 할 임신 기간, 이혼을 결심해 박수홍&장서희의 마음을 안타깝게 한 '서퍼맘' 산모의 임신 42주 차 과숙아 출산 현장은 23일 화요일 밤 10시 방송되는 국내 최초 출산 중계 버라이어티 TV CHOSUN '우리 아기가 또 태어났어요'에서 만날 수 있다.
