스포츠조선

오나라, 결혼도 안 했는데 딸 낳았다..'화자의 스칼렛' 10월 3일 방송 확정

기사입력 2025-09-23 08:35


오나라, 결혼도 안 했는데 딸 낳았다..'화자의 스칼렛' 10월 3일 방…

[스포츠조선 조지영 기자] tvN '화자의 스칼렛'이 내달 3일 방송을 확정하며 메인 포스터를 공개했다.

오는 10월 3일 밤 11시에 방송되는 '화자의 스칼렛'(강슬 극본, 유시연 연출)은 낳자마자 미국으로 입양 보내야 했던 화자의 딸이 어느 날, 금발의 스칼렛으로 돌아온 이야기를 그린다. 오랜 구력을 가진 명품 배우이자 최근 '첫, 사랑을 위하여'를 비롯해 여러 작품에서 다양한 엄마 캐릭터를 소화해 온 오나라와 영화 '다음 소희'로 국내 영화제 신인상을 휩쓸었던 '충무로 루키' 김시은이 처음 선보일 모녀 케미스트리에 대한 기대가 더해진다. 여기에 매 작품 신스틸러로서의 가치를 증명하고 있는 서영희와 이재균까지 합류, 극강의 몰입도를 끌어낼 전망이다.

오나라는 극 중 한 시장에서 10년째 국숫집을 운영하며 딸을 그리워하는 오화자 역을 맡았다. 오화자는 낳자마자 품에 한 번 안아보지 못하고 미국으로 입양 보낸 딸 진아를 오매불망 기다리며 그리워한다. 김시은은 극 중 이름 없는 아이로 태어나 스스로 스칼렛이라 이름 지은 인물이다. 어디에도 낙원이 없었던 그녀는 자신을 사랑해 줄 엄마를 만나기 위해 화자를 찾아간다.

이 가운데 23일 공개된 메인 포스터는 맑은 하늘 아래 펼쳐진 풍경이 평화로운 분위기를 자아낸다. 엄마 오나라(화자 역)와 딸 김시은(스칼렛 역)은 서로에게 밀착한 채 세상을 다 가진 듯 행복한 미소를 짓고 있는데 모녀의 잊지 못할 순간을 마음에 담아두는 듯해 눈길을 끈다.

특히 '마침내 서로의 전부가 되는, 단 하나의 이름'이라는 카피는 엄마라는 말을 가슴에 묻은 오나라와 엄마가 자신의 이름을 불러주길 기다리는 김시은이 만나 모녀가 된다는 특별한 이야기가 전할 포근한 위로와 감동을 예고한다. 여기에 오나라와 김시은이 서로에게 전하는 애틋한 메시지가 눈길을 끈다. 오나라는 김시은에게 '선물처럼 내게 와준 내 딸, 스칼렛'이라며, 김시은은 오나라에게 '나, 엄마 사랑해도 돼요?'라고 말하고 있어 두 사람의 베일에 가려진 사연은 무엇인지 '화자의 스칼렛'의 전개에 대한 궁금증이 증폭된다.

한편, 'O'PENing(오프닝)'은 tvN x TVING이 동시에 선보이는 단편 드라마 큐레이션으로 시청자에게 단 한 편으로 시작하는 확실한 즐거움을 예고한다. 'O'PENing(오프닝) 2025'의 두 번째 작품 '화자의 스칼렛'은 10월 3일 밤 11시 tvN에서 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '목동 극성맘' 母 원망 "엄마 아니었으면 서울대 갔을 것" ('사당귀')

2.

곽튜브, 초호화 결혼식 준비…전세계 하객 초대 "항공권·호텔 전부 예약"

3.

율희, 최민환과 이혼 2년 만에 재혼 가능성 활짝..."연애 열심히 할 것"

4.

김태원, 장장 6개월 만에 '미국 사위'와 첫만남.."보기 드물게 설레"(사랑꾼)

5.

'이수근♥' 박지연, 신장 이식 한달만에 건강한 모습…"딱 10분만 쇼핑, 잘 회복하고 있다"

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '목동 극성맘' 母 원망 "엄마 아니었으면 서울대 갔을 것" ('사당귀')

2.

곽튜브, 초호화 결혼식 준비…전세계 하객 초대 "항공권·호텔 전부 예약"

3.

율희, 최민환과 이혼 2년 만에 재혼 가능성 활짝..."연애 열심히 할 것"

4.

김태원, 장장 6개월 만에 '미국 사위'와 첫만남.."보기 드물게 설레"(사랑꾼)

5.

'이수근♥' 박지연, 신장 이식 한달만에 건강한 모습…"딱 10분만 쇼핑, 잘 회복하고 있다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"2025년 발롱도르 수상자는 뎀벨레!" 프랑스 기자 사전유출 의혹, 사실이면 이강인팀 4년만에 경사

2.

'심판 똑바로 좀 해!' 손흥민의 변신은 무죄, EPL 순둥이→MLS 제왕으로 진화한 손흥민. 이례적인 분노폭발의 이유

3.

상대팀 예상으로 본 한화의 선발 순서. SSG 와이스→두산 류현진→LG 폰세, 문동주. 24일 비 예보가 변수[인천 포커스]

4.

MLS 공식! 손흥민 홈 데뷔골 '집중 조명'→'3연속 해트트릭' 부앙가와 미친 호흡 주목…"경기장서 손흥민 찾는게 쉽다"

5.

"어금니 꽉 깨물고 안썼던 것이..." 같은 4위로 출발한 8월인데... 작년에 5강 탈락→올해는 3위. 이숭용이 밝힌 비결은[인천 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.