멋쁨이란 이런 것..심은경 '왕자님 룩'으로 BIFF 찢었다

[스포츠조선 조지영 기자] 심은경이 제30회 부산국제영화제를 화려하게 빛냈다.
또한 심은경은 기자회견에 참석해 "'여행과 나날'이 30주년 부산영화제에, 더구나 새로 신설된 메인 경쟁 부문에 초청돼 작품을 소개할 수 있어서 영광이다"고 소감을 전하는 한편, 22년 부국제 당시 미야케 쇼 감독 작품인 '너의 눈을 들여다보면' 관객과의 대화(GV) 행사로 감독과 처음 맺게 된 신기한 인연에 대해 언급했다.
이어 "(3년 만에) 감독의 작품인 '여행과 나날'로 부산영화제에 다시 와 이렇게 자리에 설 수 있어 감회가 새롭다"고 벅찬 감정을 전했다.
심은경은 자신의 소셜 미디어를 통해 영화제 일정이 너무나 빠르게 지나갔다며 아쉬움을 토로하는 한편, "항상 응원해 주시는 우리 팬들께 너무나 감사하다. 당신들 덕분에 내가 존재한다. 더 열심히 살겠다"라며 부산영하제 일정 내내 화답해 준 팬과 관객들께 깊은 감사의 마음을 전했다.
