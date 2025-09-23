'흥행퀸' 임윤아 배턴 받은 이준호, 압구정 오렌지족으로 변신 "힙 표현…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 임윤아의 흥행 기세를 이준호가 이어 받는다.
그가 바라본 강태풍은 자기 감정에 솔직하고 거짓이 없는 아주 투명한 캐릭터. "희로애락을 오가는 감정의 폭이 아주 넓은 캐릭터라고 생각해, 한 작품 안에서 여러가지 모습을 담아내기 위해 노력했다"는 그에게선 '태풍상사'로 새로운 도전에 임한 마음가짐을 확인할 수 있었다. 특히 1997년을 소환하기 위해 스타일링부터 디테일한 노력을 기울였다. "당시의 힙(Hip)과 감수성을 표현하고 싶었다"는 그는 '레자' 재킷, 청청 패션, 워커, 부츠, 귀걸이 등 유행했던 아이템들을 찾아보고, 당시 유명 연예인들의 스타일을 참고해 캐릭터의 비주얼을 만들어 나갔다.
무엇보다 겉모습 이상의 노력을 기울인 부분은 바로 강태풍의 '사람됨'을 표현하는 것이었다. "가장 힘들 때 누가 우리 곁에 있어주면 좋을까?"라는 생각을 바탕으로 캐릭터의 면면을 촘촘히 쌓아 올렸다는 그는 "누군가 힘들 때 옆에 있어주는 좋은 형, 곁에 필요한 든든한 남편이자 가장, 혹은 아들이 되길 바라는 마음으로 연기했다. 또한, 상사나 선생님으로 두고 싶을 법한 그런 사람이 강태풍이길 바랐다"는 마음을 표현했다. 단순히 시대극을 넘어 진정성 있는 캐릭터로 울림을 전할 강태풍의 안방극장 상륙이 더욱 기다려지는 대목이다.
대한민국을 강타한 위기로 인해 세상이 끝난 것만 같았던 시기에도 자신의 자리를 지키며 삶을 멈추지 않았던 보통 사람들의 가슴 뜨거운 생존기를 통해 오늘날 힘든 순간을 지나고 있는 누군가에게 따뜻한 위로와 용기를 선사할 tvN 새 토일드라마 '태풍상사'는 인기리에 방영중인 '폭군의 셰프' 후속으로 오는 10월 11일 토요일 밤 9시 10분에 첫 방송된다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com