스포츠조선

'흥행퀸' 임윤아 배턴 받은 이준호, 압구정 오렌지족으로 변신 "힙 표현하고 싶어"('태풍상사')

기사입력 2025-09-23 09:40


'흥행퀸' 임윤아 배턴 받은 이준호, 압구정 오렌지족으로 변신 "힙 표현…

[스포츠조선 조지영 기자] 임윤아의 흥행 기세를 이준호가 이어 받는다.

tvN 새 토일드라마 '태풍상사'(장현 극본, 이나정·김동휘 연출)는 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 강태풍의 고군분투 성장기를 그린다. 하반기 최대 기대작으로 주목받고 있는 가운데, 이준호가 직접 강태풍에게 완벽히 체화되기 위한 노력들을 전했다.

이준호는 하루아침에 무역회사의 초짜 사장이 된 강태풍을 연기한다. IMF를 성인으로서 겪어보지는 못했지만, 부모님을 통해 그 시절의 공기를 체감했다는 그는 "두 분이 맞벌이를 하셨는데 금 모으기 운동을 비롯해 전국적으로 모두가 위기를 이겨내기 위한 노력에 동참하던 모습이 기억난다"고 소회했다. 이어 현재를 살아가고 있는 시청자들에게도 "불확실한 내일을 살아가는 모두가 공감할 수 있는 이야기다. 즐겁게, 또 굳세게 매일을 살아가는 모두가 '태풍상사'를 보며 울며 웃고 공감과 위로를 느낄 수 있을 것"이라며, 작품이 특정 세대를 넘어 모두에게 닿을 수 있음을 강조했다.

그가 바라본 강태풍은 자기 감정에 솔직하고 거짓이 없는 아주 투명한 캐릭터. "희로애락을 오가는 감정의 폭이 아주 넓은 캐릭터라고 생각해, 한 작품 안에서 여러가지 모습을 담아내기 위해 노력했다"는 그에게선 '태풍상사'로 새로운 도전에 임한 마음가짐을 확인할 수 있었다. 특히 1997년을 소환하기 위해 스타일링부터 디테일한 노력을 기울였다. "당시의 힙(Hip)과 감수성을 표현하고 싶었다"는 그는 '레자' 재킷, 청청 패션, 워커, 부츠, 귀걸이 등 유행했던 아이템들을 찾아보고, 당시 유명 연예인들의 스타일을 참고해 캐릭터의 비주얼을 만들어 나갔다.

무엇보다 겉모습 이상의 노력을 기울인 부분은 바로 강태풍의 '사람됨'을 표현하는 것이었다. "가장 힘들 때 누가 우리 곁에 있어주면 좋을까?"라는 생각을 바탕으로 캐릭터의 면면을 촘촘히 쌓아 올렸다는 그는 "누군가 힘들 때 옆에 있어주는 좋은 형, 곁에 필요한 든든한 남편이자 가장, 혹은 아들이 되길 바라는 마음으로 연기했다. 또한, 상사나 선생님으로 두고 싶을 법한 그런 사람이 강태풍이길 바랐다"는 마음을 표현했다. 단순히 시대극을 넘어 진정성 있는 캐릭터로 울림을 전할 강태풍의 안방극장 상륙이 더욱 기다려지는 대목이다.

이준호는 1997년을 그대로 옮겨 놓은 듯한 세트도 역할에 몰입하는데 큰 도움이 됐다고 밝혔다. 배우들의 의상, 헤어, 메이크업이 97년 그 자체였고, 나이트클럽, 방송국 장면을 촬영할 때는 자료화면을 그대로 옮겨 놓은 것처럼 모든 곳에 그 시절의 요소가 녹아 있었던 덕분에 "내가 1997년에 있구나"라는 생각이 자연스럽게 들었다고. 현실감 넘치는 디테일이 강태풍의 호흡과 감정을 한층 더 깊게 끌어올려줬다는 설명이다. 시대의 공기까지 옮겨 놓은 듯한 공간과 캐릭터에 대한 이준호의 진정성이 맞물려 만들어낼 뜨거운 생존기가 어떠한 태풍 같은 반향을 일으킬지, 벌써부터 기대가 모인다.

대한민국을 강타한 위기로 인해 세상이 끝난 것만 같았던 시기에도 자신의 자리를 지키며 삶을 멈추지 않았던 보통 사람들의 가슴 뜨거운 생존기를 통해 오늘날 힘든 순간을 지나고 있는 누군가에게 따뜻한 위로와 용기를 선사할 tvN 새 토일드라마 '태풍상사'는 인기리에 방영중인 '폭군의 셰프' 후속으로 오는 10월 11일 토요일 밤 9시 10분에 첫 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '목동 극성맘' 母 원망 "엄마 아니었으면 서울대 갔을 것" ('사당귀')

2.

곽튜브, 초호화 결혼식 준비…전세계 하객 초대 "항공권·호텔 전부 예약"

3.

율희, 최민환과 이혼 2년 만에 재혼 가능성 활짝..."연애 열심히 할 것"

4.

이선빈, ♥이광수와 8년 연애중인데.."6개월만 헤어져" 노이즈 마케팅에 당황(직장인들2)

5.

홍진경, 학대 피해 고백 "가까운 사람에 신체·언어 폭력 당해, 트라우마 남았다"

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '목동 극성맘' 母 원망 "엄마 아니었으면 서울대 갔을 것" ('사당귀')

2.

곽튜브, 초호화 결혼식 준비…전세계 하객 초대 "항공권·호텔 전부 예약"

3.

율희, 최민환과 이혼 2년 만에 재혼 가능성 활짝..."연애 열심히 할 것"

4.

이선빈, ♥이광수와 8년 연애중인데.."6개월만 헤어져" 노이즈 마케팅에 당황(직장인들2)

5.

홍진경, 학대 피해 고백 "가까운 사람에 신체·언어 폭력 당해, 트라우마 남았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"2025년 발롱도르 수상자는 뎀벨레!" 프랑스 기자 사전유출 의혹, 사실이면 이강인팀 4년만에 경사

2.

상대팀 예상으로 본 한화의 선발 순서. SSG 와이스→두산 류현진→LG 폰세, 문동주. 24일 비 예보가 변수[인천 포커스]

3.

MLS 공식! 손흥민 홈 데뷔골 '집중 조명'→'3연속 해트트릭' 부앙가와 미친 호흡 주목…"경기장서 손흥민 찾는게 쉽다"

4.

英 최고 매체 100% 인정, 10년 헌신 손흥민 진짜 그리워 죽겠네...“SON 해트트릭하는데, 토트넘은 뭐했나”

5.

'보이지 않는' 김혜성, 7경기 연속 결장은 곧 가을야구서 안쓰겠다는 것...로버츠 신임 잃었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.