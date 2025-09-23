[인터뷰③] 박찬욱 감독 "나는 늘 잠재적 고용불안 상태..2억으로 '얼…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 박찬욱(62) 감독이 "늘 잠재적인 고용불안 상태에 놓여 있다"고 말했다.
예산에 대한 고민도 더했다. 박찬욱 감독은 "저예산 제작비가 들어가는 작업이 필요한 기획이 따로 있을 것 같다. 최근 연상호 감독이 '얼굴'을 2억원으로 만들었다고 하는데 만약 '부산행'이라면 그렇게 찍겠다고 못 하지 않나? 나도 '얼굴'과 같은 스토리나 기획이 생긴다면 얼마든지 만들어 보고 싶다. 또 그런 작업을 위해서는 스태프, 배우들에게 사정을 해야 한다. 그건 쉬운 일이 아닌데 연상호 감독이 대단하다"고 말했다.
'어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원이 덜컥 해고된 후 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 이병헌, 손예진, 박희순, 이성민, 염혜란, 차승원 등이 출연했고 '올드보이' '친절한 금자씨' '아가씨' '헤어질 결심'의 박찬욱 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 24일 개봉한다.