스포츠조선

[인터뷰②] 이병헌 "손예진♥현빈에 '다른 부부 연기 어떠냐' 묻는 임시완..아직 어려"('어쩔수가없다')

기사입력 2025-09-24 11:06


[인터뷰②] 이병헌 "손예진♥현빈에 '다른 부부 연기 어떠냐' 묻는 임시…
사진=BH엔터테인먼트

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이병헌(55)이 "임시완의 순수한 질문에 많이 웃었다"고 말했다.

이병헌이 24일 오전 스포츠조선과 인터뷰에서 스릴러 범죄 블랙 코미디 영화 '어쩔수가없다'(박찬욱 감독, 모호필름 제작)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.

'어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원이 덜컥 해고된 후 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 이병헌은 극 중 25년간 헌신한 회사로부터 해고당한 뒤 자신만의 전쟁을 시작한 구직자 유만수를 연기했다.

이병헌은 절친한 후배 임시완을 떠올리며 "'어쩔수가없다' VIP 시사회에 임시완이 와줬다. 현빈과 손예진에 있는 테이블에 함께 있었는데 임시완에 대해 이야기를 했다. 임시완이 현빈에게 '부부가 서로 다른 부부 연기를 보면 어떤 기분이냐?'고 물어봤다고 하더라. 나는 그 이야기를 듣고 '진심으로 물어본 것이냐?'고 되묻기도 했다. 그런데 아시다시피 임시완은 진심이지 않나? 진심으로 물어봤다고 하더라. 빈이나 예진 씨나 나나 다 비슷한 감정으로 임시완을 쳐다봤다. 아직 굉장히 어리구나 싶었고 나는 임시완의 머리만 쓰다듬었다. 그날 이야기의 결론은 모두가 시완이에게 '우리는 프로패셔널이다. 연기는 정말 일로 받아들여진 것이니까 아마 네가 생각하는 걱정은 없다. 너의 배우자도 같은 일을 하는 사람이라면 충분히 이해할 것이다'고 조언했다"고 웃었다.

앞서 지난 7월 열린 제4회 청룡시리즈어워즈에서 임시완이 '오징어 게임' 패러디 중 이병헌의 브레이크 댄스를 선보여 많은 화제를 모았다. 이를 객석에서 지켜 본 이병헌의 당황한 표정이 더해지면서 재미를 더했는데 이와 관련해 이병헌은 "청룡시리즈어워즈 이후 임시완을 다시 만난게 미국이었다. 미국 아카데미 뮤지엄 관련 행사였는데 그 파티에서 임시완이 진행을 맡았다. 임시완이 내가 참석하는지 모르고 있다가 무대 위에서 눈이 딱 마주쳤고 그 뒤부터 긴장하더라. 나중에 만나 '영어 많이 늘었더라' 칭찬했더니 시완이가 청룡시리즈어워즈 이후 전화도 못 했다며 내가 본인을 어떻게 생각할지 고민을 많이 했다고 하더라. 그러던 중 낯선 땅에서 갑자기 나를 만나니까 깜짝 놀랐다고 하길래 '뭘 고민하냐'고 말했다. 다만, 그래도 사전에 미리 이야기를 해줬으면 참 좋았을텐데 마음은 있었다. 그러면 나도 조금 덜 당황하지 않았을까? 물론 시청자는 내가 당황하는 모습에 재미를 느낀 것 같다"고 너스레를 떨었다.

'어쩔수가없다'는 이병헌, 손예진, 박희순, 이성민, 염혜란, 차승원 등이 출연했고 '올드보이' '친절한 금자씨' '아가씨' '헤어질 결심'의 박찬욱 감독이 메가폰을 잡았다. 오늘(24일) 개봉했다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손흥민, 연봉 181억인데…"현실은 월급쟁이, 워스트 드레서 1등"[SC리뷰]

2.

이상민, 재혼 5개월 차인데..."내림굿 날 잡자" 무속인 제안에 '당황' ('괴담노트')

3.

김석훈, 알고보니 故강수연이 6촌 누나 "연락 끊겼다 20년만 재회..부둥켜 안았다"

4.

조혜련, '암투병 활동중단' 박미선 그리움 "프로그램 같이 하려 했는데"[SC리뷰]

5.

조현아, '14년 절친' 수지 저격 "예쁜척 심해, 입만 열면 거짓말"

연예 많이본뉴스
1.

손흥민, 연봉 181억인데…"현실은 월급쟁이, 워스트 드레서 1등"[SC리뷰]

2.

이상민, 재혼 5개월 차인데..."내림굿 날 잡자" 무속인 제안에 '당황' ('괴담노트')

3.

김석훈, 알고보니 故강수연이 6촌 누나 "연락 끊겼다 20년만 재회..부둥켜 안았다"

4.

조혜련, '암투병 활동중단' 박미선 그리움 "프로그램 같이 하려 했는데"[SC리뷰]

5.

조현아, '14년 절친' 수지 저격 "예쁜척 심해, 입만 열면 거짓말"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 감탄 연발! '토트넘 크랙' 음바페·야말 넘었다→"5대리그 최다 드리블 성공"…프리미어리그 최고 영입 입증

2.

이럴수가! KIA '5할 실패' 확정.. 마지막 기적 없나. SSG에 0-5 완패 2연패 → 가을야구 탈락 현실화

3.

'지니어스'환의 계획된 플레이? 김태형 항의도 소용없었다…'병살→1아웃→결승타' 바뀐 논란의 순간 [울산현장]

4.

[오피셜]이런 미녀가 손흥민 샤라웃!...'SON 위상 미쳤다' 발롱도르 24위 슈퍼스타, 찰칵 세리머니 화제

5.

'韓 최고 수비수' 김민재 "벤치 신세 끝낼 긍정적 신호"…다시 뮌헨 대표 수비수로 우뚝→'부상 NO' 리그 경기 출격 가능

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.