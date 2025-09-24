김유정, 가면 뒤 진짜 얼굴 드러난다..'친애하는 X', 美친 텐션 예고

|
[스포츠조선 문지연 기자] '친애하는 X' 김유정의 진짜 얼굴이 드러난다.
특히 제30회 부산국제영화제를 통해 단 1, 2부 공개만으로 뜨거운 호응을 일으키며 하반기 기대작으로 손꼽히고 있다. '스위트홈' '미스터 션샤인' '도깨비' '태양의 후예' 등을 탄생시킨 레전드 히트메이커 이응복 감독과 감각적이고 섬세한 연출력의 박소현 감독, 2018년 KBS 단막극 극본 공모 최우수상을 수상한 최자원 작가와 웹툰 원작자인 반지운 작가가 의기투합해 완성도를 담보한다.
그런 가운데 공개된 티저 예고편은 절정과 절망을 오가는 백아진의 처절한 인생을 담고있다. 수많은 카메라 플래시가 쏟아지는 레드카펫에 위, 화려한 드레스 차림의 배우 백아진이 도도한 자태로 시선을 사로잡는다. "가장 높은 꼭대기에서 새롭게 태어나고 싶어"라는 말 그대로 가면을 쓰고 가장 높은 곳에 오른 백아진. 하지만 가면 뒤에 가려진 그의 과거와 실체가 베일을 벗으며 긴장감을 높인다.
이어 "어떻게, 저 좀 죽이고 싶으세요?"라며 독기와 광기 어린 기괴한 웃음을 짓는 백아진의 본모습은 공포스럽기까지 하다. 무엇보다 그와 지독하게 얽힌 윤준서와 김재오(김도훈)의 운명에도 귀추가 주목된다. "넌 날 위해 어디까지 해줄 수 있어?"라는 백아진의 의미심장한 한 마디는 윤준서, 김재오의 선택을 더욱 궁금하게 만든다. '너의 파멸이 나의 구원이기를'이라는 마지막 문구는 이들 사이의 복잡미묘한 감정과 관계를 짐작게 하며 강렬한 여운을 남긴다.
'친애하는 X'는 글로벌 팬덤을 보유한 동명의 인기 웹툰이 원작으로, 시리즈 제작 소식부터 '백아진' 역을 맡은 김유정의 캐스팅 소식까지 폭발적인 반응을 일으켰다. 김유정은 살아내기 위해 가면을 쓴 여자 '백아진'으로 파격적인 연기 변신에 나선다. 어린 시절의 겹겹이 쌓인 상처를 밟아 딛고 가장 높고도 위태로운 곳에 오른 톱배우로, 상대의 마음을 꿰뚫고 조종하는 것이 특기인 인물이다. 역대급 열연으로 원작과 시리즈 팬을 모두 매료시킬 김유정표 '백아진'과의 만남이 기다려진다.
한편, 티빙 오리지널 '친애하는 X'는 오는 11월 6일 티빙에서 공개된다.
