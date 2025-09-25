스포츠조선

터졌다 '어쩔수가없다'..첫날 33만 동원→흥행 1위 "박찬욱 영화 역대 최고 오프닝"[공식]

기사입력 2025-09-25 08:40


[스포츠조선 조지영 기자] 범죄 블랙 코미디 영화 '어쩔수가없다'(박찬욱 감독, 모호필름 제작)가 개봉 첫날 33만 관객을 동원하며 박스오피스 1위에 올랐다.

25일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 올해 한국 영화 최고 예매량을 기록하며 흥행을 예고한 '어쩔수가없다'가 개봉 첫날인 지난 24일 33만1518명을 동원하며 압도적인 박스오피스 1위를 차지했다.

이는 박찬욱 감독 영화 중 역대 최고의 오프닝 스코어 수치로, 2022년 관객들의 마음을 매혹한 '헤어질 결심'(오프닝 스코어 11만4589명)은 물론, 박찬욱 감독의 최고 흥행작 '아가씨'(오프닝 스코어 29만24명), '친절한 금자씨'(오프닝 스코어 27만9413명)까지 단숨에 뛰어넘어 '어쩔수가없다'의 폭발적인 저력에 이목이 집중된다.

뿐만 아니라, 천만 관객을 동원한 지난해 최고 흥행작 '파묘'(오프닝 스코어 33만118명)와 2023년 최다 관객을 동원한 '서울의 봄'(오프닝 스코어 20만3813명)까지 넘어서는 오프닝 스코어를 기록한 것이어서, 추석 황금연휴까지 이어질 '어쩔수가없다'의 거침없는 흥행을 기대케 한다.

여기에 박찬욱 감독의 독창적인 작품 세계와 이병헌, 손예진, 박희순, 이성민, 염혜란, 차승원까지 연기파 배우들의 열연이 실관람객들의 뜨거운 반응을 불러일으키고 있다.

이처럼 개봉 첫날 박스오피스 압도적 1위를 기록하며 극장가를 뒤흔든 '어쩔수가없다'는 밀도 높은 프로덕션과 여운을 남기는 웃픈 이야기로 관객들을 매료하고 있다.

'어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원이 덜컥 해고된 후 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 이병헌, 손예진, 박희순, 이성민, 염혜란, 차승원 등이 출연했고 '올드보이' '친절한 금자씨' '아가씨' '헤어질 결심'의 박찬욱 감독이 메가폰을 잡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

