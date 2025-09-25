[인터뷰③] 이성민 "염혜란과 멜로, 나는 원래 브로맨스 전문이었는데 멜…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이성민(57)이 "사람들 내게 멜로 해보라고 제안 많이 하지만 정작 제안은 없다"고 말했다.
CG를 통해 20대 때 모습을 구현한 이성민은 "실제 내 20대 모습과 전혀 다르다. 영화 속에 나온 것처럼 동글동글하게 생기진 않았다. 그 장면을 보는데 스스로 굉장히 어색하더라"며 "염혜란과 부부 호흡도 좋았다. 요즘 대세라고 하는데 그동안 나는 이런 좋은 배우들과 작업 할 기회가 많았다. 그런데 염혜란은 20년 전부터 알고 있었고 물론 전에도 감탄했던 배우다. 내게도 오래 전부터 각인된 배우였다. 여전히 놀랍더라. 현장에서도 굉장히 적극적이었고 준비도 많이 해왔다. 요즘 대중에게 사랑을 많이 받고 있는데 역시 어디 숨어 있어도 발견될 사람이라고 생각했다"고 칭찬을 아끼지 않았다.
멜로 열연에 대해서도 "주변에서 그런 이야기를 많이 듣는다. '멜로 연기를 해보는 게 어떻겠냐?' 그런데 정작 멜로 작품을 받은 적이 없다. 나는 브로맨스 전문 배우다. 만약 멜로 제안이 온다면 하고 싶은 마음도 있다"고 너스레를 떨었다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com