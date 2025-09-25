[인터뷰③] 박희순 "어렸을 때부터 좋아했던 '국민첫사랑' 손예진, 응축된 연기에 감탄"('어쩔수가없다')

기사입력 2025-09-25 15:33


[인터뷰③] 박희순 "어렸을 때부터 좋아했던 '국민첫사랑' 손예진, 응축…
사진=매니지먼트 시선

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 박희순(55)이 "국민 첫사랑 손예진, 응축된 연기 최고였다"고 말했다.

박희순이 25일 오후 스릴러 범죄 블랙 코미디 영화 '어쩔수가없다'(박찬욱 감독, 모호필름 제작) 인터뷰에서 잘나가는 제지 회사 문 제지의 반장 자리를 지키고 있는 최선출과 케미를 보인 배우들의 호흡을 언급했다.

박희순은 "손예진은 어릴 때부터 봤던 배우다. 국민 첫사랑이었지 않나? 그럼에도 연기를 너무 잘한다. 이번 작품에서 손예진의 연기를 봤을 때 정말 완전 내려놨는데 또 자신이 가져가야 할 부분에서 확실하게 가져가는, 응축된 연기를 봤다. 발산하지 않아도 그 배우가 있는 자체로 납득이 되는 연기를 했다. 내가 가장 좋아하는 연기 중 하나였다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

더불어 "이성민 형은 내가 연극할 때 만난 형이다. 그 이후 20년 넘게 만나지 못한 배우였는데, 그동안 이 형의 연기력은 내가 감히 바라볼 수 없을 정도로 훌륭한 연기를 하고 있는 배우가 됐다. 이 작품에서 범모가 어떻게 연기할까 궁금증이 컸는데, 일단 머리 스타일부터 웃기더라. 처음부터 무장해제가 됐고 성민이 형의 연기가 정말 압권이었다. '고추잠자리' OST가 나오는 신에서 성민이 형은 나의 웃음벨이었고 눈물샘을 건드리는 코드였다. 굉장히 놀라웠다"며 "염혜란도 대한민국에서 가장 좋은 배우 중 하나다. 지금 가장 핫한 배우이고 대세배우다. 대본 처음 받았을 때부터 아라 역할이 가장 궁금했다. 대본 자체도 가장 튀는 역할이었고 매력 있는 역할이라고 생각했는데, 이걸 누가 맡을까 궁금했던 찰나 염혜란이 한다고 하더라. '이건 끝났다'라며 인저했다. 역시 영화를 보니 끝내버리더라. 두 말 할 필요가 없다"고 감탄했다.

'어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원이 덜컥 해고된 후 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 이병헌, 손예진, 박희순, 이성민, 염혜란, 차승원 등이 출연했고 '올드보이' '친절한 금자씨' '아가씨' '헤어질 결심'의 박찬욱 감독이 메가폰을 잡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

