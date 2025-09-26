[SC인터뷰] "뒤태 전라 노출? 노코멘트 하고 싶네요"…'어쩔수가없다' 이성민, '연기神'의 무한 도전(종합)

기사입력 2025-09-27 10:01


사진=CJ ENM

[스포츠조선 조지영 기자] '연기의 신(神)' 배우 이성민(57)이 박찬욱 감독의 세계관에서 전례 없는 파격 변신에 나섰다.

스릴러 범죄 블랙 코미디 영화 '어쩔수가없다'(박찬욱 감독, 모호필름 제작)에서 재취업이 절실한 제지 업계 베테랑이자 만수(이병헌)의 잠재적 경쟁자 구범모를 연기한 이성민. 그가 25일 오후 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '어쩔수가없다'의 출연 계기부터 작품을 향한 애정을 털어놨다.

'어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 제지 전문가가 덜컥 해고된 후 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 박찬욱 감독이 도널드 E. 웨스트레이크 작가의 1997년 발표작 소설 '액스'를 읽고 매료돼 영화화 한 작품이다. 지난달 열린 제82회 베니스국제영화제 경쟁 부문으로 진출해 월드 프리미어로 전 세계 최초 공개됐고 이후 제50회 토론토국제영화제, 그리고 지난 17일 개막한 제30회 부산국제영화제 개막작으로 선정되며 올해 최고의 화제작으로 등극, 뜨거운 관심을 입증하듯 지난 24일 개봉해 첫날 33만1518명을 동원하며 단번에 박스오피스 1위에 올랐다. 이는 박찬욱 감독 영화 중 역대 최고의 오프닝 스코어 수치로 쾌조의 출발을 알렸다.

특히 매 작품 압도적 존재감을 드러내는 이성민이 '어쩔수가없다'에서 파격 변신에 나서 화제를 모았다. 평생을 제지 회사에서 근무해 온, 타자기를 사용하고 LP 음악만 고집하는 아날로그형 인간 범모를 연기한 이성민은 제지 업계로 재취업이 절실한 인물로 '어쩔수가없다' 속 연민을 유발한다.


이날 이성민은 '어쩔수가없다' 출연 계기에 "일단 이 작품을 선택한 이유는 박찬욱 감독이었다. 언젠가 한 번 작업 해보고 싶은 감독이었다. 처음에는 회사를 통해 시나리오를 받았는데 첫 장에 '박찬욱 감독' 이름이 적혀 있더라. 시나리오를 받고 '헐, 드디어!' 했다가 '어쩌지?' 싶더라. 막상 작품을 받으니 내가 박찬욱 감독의 상상력을 따라갈 수 있을까 걱정됐다. 박찬욱 감독이 구상하는 캐릭터가 있을텐데 그의 상상만큼 나도 창의력을 발휘할 수 있을까 싶어 걱정됐다. 처음엔 내가 만수를 연기하나 싶었는데, 영화를 보고 나니 만수를 안 하길 다행이다 싶기도 하다. 그 압박감을 어떻게 견디겠나"라며 웃었다.

그는 박찬욱 감독과 첫 호흡에 대해 "사실 다른 감독과 많이 다르다는 걸 못 느꼈지만 촬영하면서 박찬욱 감독만의 특별함을 느낀 순간이 있었다. 디렉션이 면도날 같더라. 그리고 그 면도날을 내가 어떻게 잘 피하지 싶기도 했다. 박찬욱 감독은 정말 섬세하고 날카롭더라. 가끔 박찬욱 감독이 주는 디렉팅이 내가 놓치고 있었던 것을 훅 파고든다. 그걸 알려줄 때 감사하다. 대게 그런 디렉팅을 받았을 때 배우는 반갑고 고맙더라. 놓치는 부분을 알려주는 것이니까 얼마나 고맙나. 그래서 박찬욱 감독 앞에서 나는 약점을 드러내게되고 겁먹고 소극적이게 되는 부분도 있다. 이 사람이 내 연기를 보고 실망하면 어쩌나 걱정하는 부분도 있었다"며 "한마디로 동네에서 애들 좀 때리고 다니며 주먹 꽤나 쓴다는 골목대장이 산속에 숨어 사는 무림 고수를 만난 기분이더라. 후달리더라. 지금 생각해 보면 유독 박찬욱 감독 작품이라서 배우 모두가 과하게 집중하고 있었던 것 같다. 굳이 그렇게 안 해도 되는데, 의자에 써진 '박찬욱' 이름만 봐도 긴장됐다"고 고백했다.

걱정과 달리 완성된 '어쩔수가없다'는 기대 이상의 만족감을 안겼다고. 이성민은 "'어쩔수가없다' 완성본을 보고 난 뒤 '나의 상상력은 부족하구나' 반성했다, 보고 나니 이런 작품이었구나 싶더라. 시나리오를 볼 때는 일반적인 서사 구조라고 생각을 했다. 직업을 잃은 사람이 자신의 경쟁자를 죽이는 이야기 정도로 보여질 것이란 상상을 했는데 전혀 아니었다. 보통의 영화 속 이야기는 관객이 주인공에 빠져서 집중해 간다면 이 작품은 뭐라고 꼬집을 수 없지만 불편하게 만들고 웃음으로 집중을 흐리게 만드는 작품이더라. 그러다가 그 안에 벌어진 일을 냉철하게 바라보고 다시 정신 차리게 되는 영화다. 웃고 낄낄거리다가도 마지막엔 내가 생각을 하게 만드는 작품인 것 같다. 독특한 전개 방식의 영화가 만들어진 것 같다"고 곱씹었다.


지독하리만큼 답답하다가도 한편으로 애잔하기까지 한 범모의 종이 집착은 '어쩔수가없다'의 중요한 전환점이 되는 사건의 시발점이다. 이에 대해 이성민은 "나는 실제로 범모와 닮은 구석이 없다. 범모처럼 특별한 취미가 있는 것도 아니고 한 우물만 팔 정도로 좋아하는 것도 없다. 덤덤하게 사는 스타일이다. 범모는 오타쿠 같은 사람이다. 한편으로는 내겐 평범한 캐릭터처럼 보였다. 배우는 평범한 캐릭터를 연기하는 게 더 힘들다. 특정한 상황에 놓이거나 특정한 성질을 가지는 것보다 평범한 일반인을 연기하기 힘든데 내게 범모는 그런 범주의 인물이었다. 거기에 무기력하고 무능력하고, 지쳐있는 캐릭터였는데 내 안의 모습에서 찾아 나가는 게 조금 어려웠다"며 "다만 나도 범모처럼 직업에 대한 애착이 있다. 영화 속에서 아내 아라(염혜란)가 '실직이 문제가 아니라 실직을 당했을 때 어떻게 대처하느냐가 문제다'라는 아라의 대사가 있는데 내겐 그 말이 설득 안 되는 말이었다. 나를 비춰봤을 때 나는 범모 만큼 오랫동안 이 일(연기)을 해왔고 이 일 말고는 할 줄 모른다. 이 작품을 촬영 하기 전에도 간혹 실직에 대한 상상을 해보곤 했다. 어느 날 내가 배우를 못 하게 되면 어떨까 싶은 상상이다. 과연 나는 무슨 직업을 해서 가족을 먹여 살릴까 생각해 본 적이 있었다. 굉장히 위험한 생각이지만 상상을 할 당시에는 나는 얼마를 벌기 위해 하는 노동이 아니라 실존에 대한 노동을 더 원했다. 그래서 범모가 그런 지점에서 충분히 이해가 된다. 범모는 제지 회사에서 평생 일을 한 사람이다. 단순히 할 일을 한 뒤 노동의 대가를 받아 끝나는 일이 아니라 범모라는 사람 자체의 실존에 대한 문제다. 그 지점이 나와 비슷하다. 나도 범모처럼 실직당한다면 아무 것도 못할 것이다. 상상하기 힘들다"고 솔직한 견해를 밝혔다.


보는 이들을 깜짝 놀라게 만든 파격적인 뒤태 전라 노출 장면에 대해서도 비하인드를 전했다. 이성민은 "대역에 대해서는 노코멘트 하고싶다"며 농을 던지면서도 "그 장면은 범모가 깊은 수렁에서 종지부를 찍고 새로 태어나는 걸 보여 주는 장면이다. 지금은 내 몸은 촬영 당시 범모 몸이 아니지만 그렇다고 또 억지로 관리하거나 만든 몸도 아니다. 원래 콘티에서는 범모가 옷을 전부 벗고 걸어 나가는 것까지 있었는데 그냥 벗는 장면에서 컷이 끝났다"고 설명했다.

이어 "범모의 오타쿠 같은 이미지를 만들기 위해 헤어도 과장했던 것 같다. 한 가지 아쉬운 부분은 옷을 벗은 뒤 싱크대에 소주를 버리는 컷트로 넘어가는 장면이다. 범모가 옷을 벗으며 울고 난 다음에 소주를 버리는 장면이었는데 얼굴에 울었던 느낌이 더 묻어났으면 좋았지 않았나 아쉬움이 남는다. 그 장면은 평생 아쉬워 질 것이다. 사실 내 영화나 드라마를 다시 안 보는 이유도 그런 아쉬운 흉터가 보여서 그렇다. 매 작품마다 흉터를 안 남기려고 하고 하지만 쉽지 않더라. 후회하면서 앞으로 더 치열하게 연기하겠다 마음 먹지만 잘 안 되는 것 같다"고 털어놨다.

염혜란과 독특한 부부 케미도 남다른 의미를 가진 이성민이다. 그는 "이 영화가 주는 메시지 중 하나가 잃어버린 것들, 그리고 앞으로 잃어버릴 것들에 대한 두려움을 보여주는 것이다. 그 중에 하나가 범모가 가진 순수함인 것 같다. 범모와 아라(염혜란)의 과거 장면이 영화에 들어간 것도 그런 의미에서 들어간 것 같다. 순수했던 순간이 있었는데 이들이 어떻게 변해가는지 보여준다. 다 그렇게 변해가는 것 같다. 그런 지점에서 범모에게 애정을 가지게 되는 것 같다"고 밝혔다.

CG를 통해 20대 때 모습을 구현한 이성민은 "실제 내 20대 모습과 전혀 다르다. 영화 속에 나온 것처럼 동글동글하게 생기진 않았다. 그 장면을 보는데 스스로 굉장히 어색하더라"며 "염혜란과 부부 호흡도 좋았다. 요즘 대세라고 하는데 따져보면 그동안 나는 염혜란과 같은 정말 좋은 배우들과 작업 할 기회가 많았다. 그 중 염혜란은 20년 전부터 알고 있었고 물론 전에도 감탄했던 배우다. 내게 오래 전부터 각인된 배우였다. 그런 염혜란과 '어쩔수가없다'에서 만나게 됐는데 여전히 놀랍더라. 현장에서도 굉장히 적극적이었고 준비도 많이 해왔다. 요즘 대중에게 사랑을 많이 받고 있는데 역시 어디 숨어 있어도 발견될 사람이라고 생각했다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

멜로 열연에 대해서도 "주변에서 그런 이야기를 많이 듣는다. '멜로 연기를 해보는 게 어떻겠냐?' 그런데 정작 멜로 작품을 받은 적이 없다. 나는 브로맨스 전문 배우다. 만약 멜로 제안이 온다면 하고 싶은 마음도 있다"고 너스레를 떨었다.


아버지의 끼를 물려 받아 현재 대학에서 연극영화과 제작 부문을 전공 중인 24세 딸의 감상평도 특별했다. 이성민은 "딸도 '어쩔수가없다' 시사회에 와서 영화를 재미있게 봤다고 하더라. 영화를 본 다음 내게 궁금한 것에 질문을 하더라. 만수의 눈을 찌푸리게 만드는 햇볕은 영화 속에서 무슨 의미인지 궁금해 했다. 나는 딸에게 '이 영화에서 중요한 하나의 메시지다. 우리가 직면해야 하는, 혹은 직시해야 하고 또 피할 수 없는 강렬한 무언가를 말한다. 잃어버린, 상실에 대한 메시지'라고 설명해 주기도 했다"고 답했다.

'어쩔수가없다'는 이병헌, 손예진, 박희순, 이성민, 염혜란, 차승원 등이 출연했고 '올드보이' '친절한 금자씨' '아가씨' '헤어질 결심'의 박찬욱 감독이 메가폰을 잡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

