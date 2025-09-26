'♥케빈오' 공효진, 안타까운 소식..반려견 공항 사고에 "진짜 미안해" 절절

기사입력 2025-09-26 09:01


'♥케빈오' 공효진, 안타까운 소식..반려견 공항 사고에 "진짜 미안해"…

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 공효진이 반려견이 사고를 당한 안타까운 소식을 전했다.

공효진은 25일 "공항주차장 무빙 워크 걷다가 뒷다리 발톱 두개가 뽑히듯 부러졌어요. 절대 조심하세요"라고 반려견이 공항에서 사고를 당한 사실을 알렸다.

사진 속 공효진의 반려견은 발톱이 뽑여 붕대를 감고 있는 모습이다.

이에 공효진은 "진짜 미안해. 내가 안고 탈걸"라고 애틋한 마음을 드러냈다.


'♥케빈오' 공효진, 안타까운 소식..반려견 공항 사고에 "진짜 미안해"…
한편, 공효진은 지난 2022년 미국 뉴욕에서 케빈오와 결혼했다. 이후 케빈오는 신혼 생활을 뒤로 하고 지난 2023년 육군 현역으로 입대해 올해 6월 만기 전역했다.

공효진은 최근 뉴욕에서 케빈오와 신혼생활을 즐기는 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, 故전유성 마지막 회상 "십자가 꼭 쥐고 성경 읽어, 천국서 다시 만나요"[전문]

2.

'짠돌이 새신랑' 김종국, 신혼 생활 공개 "♥아내도 물티슈 말려서 다시 써"

3.

“마지막까지 유쾌해, 늘 자랑스런 선배님” 전유성 별세에 조혜련·이경실·양희은 SNS 추모 물결 이어져[SC이슈]

4.

'기안84 동생' 타망, '태계일주' 후 한식당 근무 "부모님 편찮으셔서 더 벌어야 해" ('어서와')

5.

문원, 논란 후 자책의 눈물 "♥신지에 피해 끼쳐 미안..대인기피증 생겨" ('어떠신지')

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, 故전유성 마지막 회상 "십자가 꼭 쥐고 성경 읽어, 천국서 다시 만나요"[전문]

2.

'짠돌이 새신랑' 김종국, 신혼 생활 공개 "♥아내도 물티슈 말려서 다시 써"

3.

“마지막까지 유쾌해, 늘 자랑스런 선배님” 전유성 별세에 조혜련·이경실·양희은 SNS 추모 물결 이어져[SC이슈]

4.

'기안84 동생' 타망, '태계일주' 후 한식당 근무 "부모님 편찮으셔서 더 벌어야 해" ('어서와')

5.

문원, 논란 후 자책의 눈물 "♥신지에 피해 끼쳐 미안..대인기피증 생겨" ('어떠신지')

스포츠 많이본뉴스
1.

'격변의 1위 싸움' 한화 잡았다! 이제 LG전 남았다…"오해받을 소지 만들 생각 없다"

2.

7연속 4사구 자멸→자력 우승 가능성 생겼다 "LG 경기 봤죠, 그러나…"

3.

[속보]'맞아요, 오늘도 없습니다' LAD 김혜성 실망스러운 주루사→10G 연속 선발제외 충격. PS 출전도 먹구름

4.

김민석 국무총리"K-장애인스포츠가 전세계 포용문화 확산에 기여하길" [IPC총회 국무총리 주재 환영만찬]

5.

10번째 심장에서 어느덧 1000경기 금자탑. '강철매직'→ "패트릭이 정말 좋은 투구"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.