신동, 15년 전 '결혼 발표' 하더니 "이혼했다" 쿨한 고백 ('동동포차')

기사입력 2025-09-28 16:31


신동, 15년 전 '결혼 발표' 하더니 "이혼했다" 쿨한 고백 ('동동포…

[스포츠조선 이우주 기자] 슈퍼주니어 신동이 이시안의 결혼 질문에 당황했다.

27일 유튜브 채널 '근본채널'에서는 '술 마신 김에 이런 말 해도 되나 싶은 거 다 말하는 신동의 동동포차'라는 제목의 티저 영상이 게재됐다.

제작진은 신동에게 "혹시 연예인이 아니었으면 뭘 해보고 싶었을 거 같냐"고 물었고 신동은 "옛날부터 항상 했던 말인데 멤버들이 그냥 동네 뚱뚱한 형이었을 거 같다더라. 먹는 것도 좋아하고 요리하는 것도 좋아한다. 은근 요리를 잘한다"고 자랑했다.

술도 잘 마신다는 말에 제작진은 "술집 같은 거 하고 싶었던 적 없냐"고 물었고 신동은 "제가 어렸을 때부터 사업을 진짜 많이 했다. 먹는 장사만 안 해봤다"고 답했다. 이에 제작진은 콘텐츠로 포장마차를 열어주겠다고 제안했고 신동은 "나 그런 거 해보고 싶었다"고 반색했다.


신동, 15년 전 '결혼 발표' 하더니 "이혼했다" 쿨한 고백 ('동동포…
'동동포차'가 열린 후 슈퍼주니어, 유노윤호, 이시안 등의 게스트의 출연이 예고됐다. 권은비와 함께 '워터밤' 무대에 오른 이시안에 신동은 "권은비 기사만 많이 올라오더라. 누가 보면 같이 무대선지 모르겠더라"라며 "의상은 공유한 거냐. 현장에 도착했더니 은비가 이렇게 입고 있는 걸 보고 '뭐야' 한 거냐. 무대 밑에서 보더니 은비가 옷을 풀어헤친 걸 본 거냐"고 독한 질문을 쏟아내 이시안을 부글부글 끓게 했다. 이에 이시안도 반격에 나섰다. 이시안은 "한잔해서 하는 말인데 결혼하시지 않으셨냐"고 물었고 신동은 "지금 이혼했다"고 받아쳐 웃음을 안겼다.

신동은 지난 2010년 SBS 예능프로그램 '강심장'에 출연해 당시 공개 열애 중인 여자친구에 프러포즈를 했다. 당시 신동은 "가진 게 많은 것도 아니고 나이가 많은 것도 아니고 많이 유명한 연예인도 아니지만 결혼하고 싶다. 다음주에 상견례를 하기로 했다"고 밝힌 것. 이에 신동 소속사 SM엔터테인먼트는 "상견례는 양가 부모님의 시간이 맞지 않아 아직 하지 못했고, 두 사람 모두 어려서 당장 결혼을 한다기보다 결혼을 전제로 정식 교제를 허락 받고 싶어 자리를 마련 했던 것"이라고 밝혔다.

이후 여자친구와 결별하면서 결혼 사건이 무마 된 신동은 지난 8월 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에 출연해 "과거에 결혼할 뻔했던 전적이 있다"고 해당 사건을 예능으로 승화했다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

36세 유명 아역 스타, 노숙자로 거리서 포착..팬들 “충격”

2.

서우, '6년 칩거' 끝내고 박찬욱 감독 만났다 "인생에 너무 감사한 은인"

3.

손예진, 불꽃축제 탓 '지옥철' 타도 활짝…여배우의 친근한 퇴근길

4.

축구선수 전진우, 대놓고 고준희 언급…이승우도 "♥사랑꾼 되고 싶어"(조선의 사랑꾼)

5.

43세 송혜교, 10살은 확 어려졌다…"비결은 스킨케어 루틴"

연예 많이본뉴스
1.

36세 유명 아역 스타, 노숙자로 거리서 포착..팬들 “충격”

2.

서우, '6년 칩거' 끝내고 박찬욱 감독 만났다 "인생에 너무 감사한 은인"

3.

손예진, 불꽃축제 탓 '지옥철' 타도 활짝…여배우의 친근한 퇴근길

4.

축구선수 전진우, 대놓고 고준희 언급…이승우도 "♥사랑꾼 되고 싶어"(조선의 사랑꾼)

5.

43세 송혜교, 10살은 확 어려졌다…"비결은 스킨케어 루틴"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 MLS에 어울리지 않아!"...'8경기 8골'에 쏟아진 충격 평가, 美 언론도 "토트넘에서 분명 부진했는데" 경악

2.

"SSG 이겨 아쉽지 않나" 질문에, 박진만 감독 "NC가 너무 잘하네" 동문서답 왜? [고척 현장]

3.

"투지 부족한 한국 축구는 이제 끝장" 日매체, '한국팬은 일본 부러워해' 반응 소개[U-20 월드컵]

4.

'정몽규 회장 징계 요구' 집행정지, 대법서 최종 '확정'

5.

파격결정! 쏘니 없는 토트넘, 돌아갈 생각조차 없어...케인, '1%의 가능성'도 지울 결단 예고

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.