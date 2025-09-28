36세 유명 아역 스타, 노숙자로 거리서 포착..팬들 “충격”

기사입력 2025-09-28 14:22


36세 유명 아역 스타, 노숙자로 거리서 포착..팬들 “충격”
Wild Management, GoFundMe

36세 유명 아역 스타, 노숙자로 거리서 포착..팬들 “충격”
SNS, GoFundMe

[스포츠조선 박아람 기자] 미국 어린이 채널 '니켈로디언'의 인기 드라마에 출연하며 사랑을 받았던 아역 배우 타일러 체이스(36)가 노숙 생활 중인 것으로 보이는 모습이 SNS에 공개돼 충격을 안기고 있다.

지난 24일(현지시간) 미국 매체 '보어드판다(Bored Panda)'에 따르면 최근 SNS에서 "타일러 체이스가 로스앤젤레스 길거리에서 누더기 옷을 입고 노숙자 생활을 하고 있다"고 주장하는 글과 영상이 올라와 이목을 끌고 있다.

SNS 영상에는 타일러 체이스가 자동차 안 촬영자를 향해 "안녕, 내 이름은 타일러 체이스다"라고 자신을 소개하고 있는 모습이 담겼다. 함께 공개된 또 다른 사진에서는 타일러 체이스가 길바닥에 앉아 다른 노숙자들과 함께 있는 모습도 공개됐다. 특히 타일러 체이스는 30대라고는 믿기 어려울 정도로 야위고 노화된 외모를 보여 많은 이들의 안타까움을 자아냈다.

타일러 체이스는 2000년대 중반 방영된 '네드의 학교에서 살아남기(Ned's Declassified School Survival Guide)'에서 마틴 퀘얼리 역으로 출연해 특유의 수다스럽고 엉뚱한 매력으로 인기를 끌었던 배우다. 당시 그는 주인공 네드의 친구로 활약하며 극의 유쾌한 분위기를 이끄는 데 큰 역할을 했다.

타일러 체이스의 근황을 가엾게 여긴 여성 A씨는 해당 영상을 공개하며 그를 위한 GoFundMe 모금 페이지를 개설했다고 밝혔다. 팬들의 관심 속에 해당 페이지에는 약 1,200달러(한화 약 160만 원)의 후원금이 모였다.

하지만 이후 타일러의 가족으로 추정되는 인물로부터 연락을 받았다고 밝힌 A씨는 "타일러에게 필요한 건 금전이 아닌 의료적 지원"이라는 메시지를 받았다고 전했다.

메시지에는 "그는 약을 스스로 관리하지 못하고, 휴대폰도 며칠 내로 잃어버린다"며 "돈은 오히려 그에게 해가 될 수 있다"는 우려가 담겨 있었다. 또 "그는 착하고 순수한 아이지만 치료가 절실히 필요하다"고 강조한 것으로 전해졌다.

보어드판다는 타일러 체이스가 과거 직접 운영한 유튜브 채널에서 양극성 장애(조울증)와 관련된 내용을 다룬 영상들을 공개한 바 있다고 전했다. 해당 채널에는 'Bipolar Vlogs - the absence of color', 'so be it' 등 우울하고 혼란스러운 감정이 담긴 영상들이 다수 올라와 있다.


해당 소식이 전해지자 많은 팬들은 SNS를 통해 슬픔과 충격을 드러냈다. "믿을 수 없다", "정말 가슴 아프다" 등의 반응이 이어졌다.

한편 일각에서는 타일러 체이스의 현재 모습을 영상으로 담아 콘텐츠화하는 것이 "착취적이다"는 지적도 나왔다.

보어드판다는 "이런 상황이 온라인에 소비되는 방식이 문제라는 지적이 제기되고 있다"며 팬들 사이에서 의견이 엇갈리고 있다고 덧붙였다.

tokkig@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘성폭행 무혐의’ 김건모, 6년 만에 눈물의 복귀 “결혼도 이혼도 했다”

2.

예지원 90세母, 초동안 '저속노화' 비법 공개…"천연 항염제, 지중해 식단 핵심재료"(이토록위대한몸)[SC리뷰]

3.

"왜 상의도 안하고 결정해"…박서진, 큰맘먹고 가족 해외여행 계획했는데…부모님 '냉랭'(살림남)[SC리뷰]

4.

故전유성 묘비명 "웃지마! 너도 곧 와"…끝까지 웃음 남기고 떠나다

5.

예지원 '90세 초동안 母' 비결 밝혔다 "'이것' 먹고 저속노화" (위대한 몸)

연예 많이본뉴스
1.

‘성폭행 무혐의’ 김건모, 6년 만에 눈물의 복귀 “결혼도 이혼도 했다”

2.

예지원 90세母, 초동안 '저속노화' 비법 공개…"천연 항염제, 지중해 식단 핵심재료"(이토록위대한몸)[SC리뷰]

3.

"왜 상의도 안하고 결정해"…박서진, 큰맘먹고 가족 해외여행 계획했는데…부모님 '냉랭'(살림남)[SC리뷰]

4.

故전유성 묘비명 "웃지마! 너도 곧 와"…끝까지 웃음 남기고 떠나다

5.

예지원 '90세 초동안 母' 비결 밝혔다 "'이것' 먹고 저속노화" (위대한 몸)

스포츠 많이본뉴스
1.

또 터졌다! 손흥민, 정상빈 앞에서 4경기 연속골 '폭발'...'흥부듀오' 부앙가도 또 '골맛'

2.

'토전드' 손흥민처럼 센스있게 떠나! 'GOOD BYE' 맨유 캡틴→"잔류하고 싶으면 아모림 경질시켜"

3.

'LG 우승 월요일로 밀리나...' 한화-LG, 하루 종일 강한 빗줄기 떨어지는 대전 볼파크[대전현장]

4.

[MLS리뷰]'8경기 8골! 메시? 쏘니!' 손흥민, 정상빈 앞에서 멀티골 폭발 '4경기 연속골'...LAFC, 세인트루이스에 3-0 대승 '4연승'

5.

비 쏟아지는 잠실야구장 현재 상황, 롯데-두산 경기는 열릴 수 있을까?[잠실 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.