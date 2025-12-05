[공식] 조진웅, 강도·강간 등 '소년원' 출신 의혹?…소속사 "사실 확…

[공식] 조진웅, 강도·강간 등 '소년원' 출신 의혹?…소속사 "사실 확인 중"
|조진웅. 스포츠조선DB
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 조진웅이 소년범 출신이라는 의혹에 휩싸인 가운데, 소속사가 상황 파악 중이라고 밝혔다.
조진웅 소속사 사람엔터테인먼트는 5일 스포츠조선에 "현재 보도된 내용을 확인 중"이라며 "정확한 사실관계를 확인한 뒤 공식입장을 전하겠다"고 밝혔다.
앞서 이날 디스패치는 조진웅이 고등학교 재학 시절 중범죄를 저질러 소년보호처분을 받아 소년원에 송치됐다고 보도했다.
보도에 따르면 조진웅은 학창 시절 일명 '일진'으로, 무리들과 함께 차량을 절도했다. 뿐만 아니라 성폭행 사건에도 연루돼 고등학교 2학년 때 특가법상 강도, 강간으로 형사재판을 받았다. 성인이 된 후 무명 생활할 당시엔 극단 단원을 폭행해 벌금형을 받았으며, 만취 상태로 운전해 면허 취소 처분을 당한 전력도 있는 것으로 전해졌다.
이후 조진웅은 본명인 조원준 대신 아버지의 이름인 조진웅으로 연예계 활동을 했으나, 제보자들은 그가 고교 시절 범죄 이력을 지우기 위한 선택을 한 것으로 보인다고 추측했다.
한편 조진웅은 차기작으로 드라마 '두 번째 시그널' 방송을 앞두고 있다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
