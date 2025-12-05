"한 마디 하겠습니다" 첫 패 그 후…주장이 앞장선 정신 무장, 대한항공 고공비행 시작됐다

기사입력 2025-12-05 10:45


"한 마디 하겠습니다" 첫 패 그 후…주장이 앞장선 정신 무장, 대한항공…
4일 서울 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드-대한항공전. 대한항공 정지석이 득점 후 기뻐하고 있다. 장충체=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.4/

[장충=스포츠조선 이종서 기자] "탓하지 말자."

대한항공은 4일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 남자부 우리카드 우리WON과의 2라운드 경기에서 세트스코어 3대1(23-25, 25-20, 25-20, 25-20)로 승리했다. 대한항공은 9연승과 함께 2라운드를 전승으로 마쳤다. 10승1패 승점 28점으로 1위 자리를 굳게 지켰다.

"아직 시즌 초반"이라며 자만심을 경계한 헤난 달 조토 대한항공 감독. 상승 분위기를 만든 주역으로 '주장' 정지석을 꼽았다.

지난달 15일 KB손해보험전에서 대한항공은 세트스코어 1대3으로 패배했다. 대한항공의 첫 패이자 올 시즌 유일한 패배. 헤난 감독은 "경기에 지고 주장인 (정)지석이가 한 마디 할 수 있게 해달라고 하더라. 오늘 경기에는 졌지만, 패배한 경기에 연연하거나 누구 때문에 졌는지 그런 걸 탓하지 말자고 하더라. 내일부터 제대로 해보자고 동기부여 되는 말을 했다"고 했다.

헤난 감독은 "나도 동의하는 부분이다. 패배에 얽매이면 안 된다고 생각한다"고 덧붙였다.

4일 경기를 마친 뒤 정지석은 "올 시즌 훈련도 많이 하고 자신감도 있었는데 지다보니까 침체됐다. 말할까 말까 하다가 이럴 때 주장이 필요한 게 아닐까 생각했다. 고개 숙이고 다니지 말고 시즌은 길다고 했다. 경기 후 이틀 쉬었는데 '잘 쉬고 와서 배구적인 걸 잘하자'고 했다"라며 "그 덕분인지는 모르겠다"고 이야기했다.


"한 마디 하겠습니다" 첫 패 그 후…주장이 앞장선 정신 무장, 대한항공…
4일 서울 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드-대한항공전. 대한항공 정지석이 공격하고 있다. 장충체=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.4/
대한항공은 올해 주장을 바꿨다. 10년간 '캡틴'으로 있던 한선수를 대신해 정지석이 주장 완장을 찼다. 정지석은 어느덧 선후배가 모두 인정하는 주장으로 거듭났다.

정한용은 "장난치거나 생활하는 건 같지만, 경기 때 보면 액션이나 이런 게 더 커진 거 같다"고 이야기했다.

김규민 역시 "어릴 때부터 봐서 그런지 아직 애기 같다고 생각이 든다. 그래도 코트 안에서 보면 주장으로서 팀을 이끌어가려는 모습이 보인다. 그런 역할을 잘하고 있어서 기분 좋다"고 말했다.
장충=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이미숙, 제작진에 반말했다가 강부자에 혼쭐났다 "나보다 어려도 공손하라고"

2.

'50억 도쿄집' 추성훈, 몸에 수천만원 휘감고 14살 반려견도 명품 둘둘..."귀여워"

3.

"여자 나이=크리스마스"...'65세' 최화정, 과거 듣던 모욕적 표현에 분노 "억울해"

4.

한고은, 어머니·시아버지 연이어 떠나보냈다 "그 후 모든 게 바뀌어"

5.

무당 된 이건주, 으리으리한 새 신당 공개..예약 꽉 찼다더니 대박났네

스포츠 많이본뉴스
1.

英 BBC도 대서특필! "손흥민 토트넘에 영원히 남는다" 레전드 위한 특급 대우 예고...영상 편지까지 공개 "매우 감동적인 하루 될 것"

2.

"난 그를 사람이 아니라 '뱀'으로 본다" 야야 투레,과르디올라 작심저격...충격적인 불화설 재점화

3.

[속보] 손흥민 등장! 토트넘 복귀 영상편지 공개...눈물의 작별 인사 예고 "쏘니 갑니다. 제대로 작별 인사 하고 싶어요"

4.

"SON, 토트넘 돌아오는 이유 무엇인가" 英 BBC 난리 났다…'손흥민 유산 기린다' 하이로드 벽화, 레전드 대우 확실

5.

"최상의 조 '美' D"→"아르헨티나X노르웨이X이탈리아 '죽음의 조' NO!" 日, 북중미 WC 조 편성 시뮬레이션

스포츠 많이본뉴스
1.

英 BBC도 대서특필! "손흥민 토트넘에 영원히 남는다" 레전드 위한 특급 대우 예고...영상 편지까지 공개 "매우 감동적인 하루 될 것"

2.

"난 그를 사람이 아니라 '뱀'으로 본다" 야야 투레,과르디올라 작심저격...충격적인 불화설 재점화

3.

[속보] 손흥민 등장! 토트넘 복귀 영상편지 공개...눈물의 작별 인사 예고 "쏘니 갑니다. 제대로 작별 인사 하고 싶어요"

4.

"SON, 토트넘 돌아오는 이유 무엇인가" 英 BBC 난리 났다…'손흥민 유산 기린다' 하이로드 벽화, 레전드 대우 확실

5.

"최상의 조 '美' D"→"아르헨티나X노르웨이X이탈리아 '죽음의 조' NO!" 日, 북중미 WC 조 편성 시뮬레이션

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.