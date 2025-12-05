홀드왕 노경은, 구단 최초! KBO 공식 페어플레이상까지 겹경사

기사입력 2025-12-05 10:08


24일 오후 서울 송파구 롯데호텔에서 2025KBO시상식이 열렸다. 홀드상을 수상한 SSG 노경은이 수상소감을 말하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.24/

[스포츠조선 한동훈 기자] SSG 랜더스 베테랑 투수 노경은이 올해 상복이 터졌다.

KBO는 5일 '2025 KBO 페어플레이상 수상자로 노경은을 선정했다'고 공식 발표했다. 노경은은 올 시즌 35홀드를 기록해 이 부문 타이틀을 따내기도 했다.

페어플레이상은 KBO 정규시즌에서 스포츠 정신에 입각한 진지한 경기 태도와 판정 승복으로 타의 모범이 되어 KBO 리그 이미지 향상에 기여한 선수에게 시상되며 2001년에 제정되었다.

노경은의 개인 첫 번째 페어플레이상 수상이며, SSG 구단도 최초로 페어플레이상 수상자를 배출하게 됐다.

노경은은 평소 성실한 태도와 책임감 있는 모습으로 팀과 팬들로부터 두터운 신뢰를 받아왔다. 그라운드 안팎에서 모범적인 품행을 유지해 후배 선수들에게 귀감이 되어왔으며, 꾸준한 자기관리와 필승조 역할을 묵묵히 수행하며 팀 성과에도 크게 기여했다. 특히 최고령 타이틀 홀더에 오르는 등 프로 선수로서 기본인 성실함과 겸손함을 몸소 실천해 리그의 긍정적 이미지 제고에 힘을 보탰다.

시상은 오는 9일 개최되는 KBO 골든글러브 시상식에서 진행된다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

