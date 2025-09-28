이대호 "후배들에 쏜 밥값=아파트 한채"이라더니…경남고 후배에 2600만…

|
[스포츠조선 김준석 기자] 전 야구선수 이대호가 또 한 번 '통 큰 플렉스'를 선보였다.
27일 유튜브 채널 '이대호 [RE:DAEHO]'에는 "또 쐈습니다... 후배 녀석들 참 기특하네요"라는 제목의 영상이 게재됐다.
이대호는 앞서 경남고의 대통령배 첫 우승을 기념해 소고기 230인분, 약 1,200만 원을 후배들에게 쏘며 화제를 모은 바 있다.
그는 "또 우승하면 또 회식을 하겠다"고 약속했는데, 실제로 경남고가 제53회 봉황대기 전국고교야구대회에서도 우승을 차지하면서 두 번째 자리가 마련됐다.
이번 메뉴는 대게였다. "소고기보다 금액이 더 나올 것 같다"는 우려에도 불구하고, 이대호는 "정말 고민 많이 했는데, 너무 사주고 싶었다. 대게랑 다른 요리까지 다 주문해놨다"며 후배들을 향한 애정을 드러냈다.
이날 자리에 경남고 감독과 코치진, 후배 선수들까지 총 60여 명이 함께했으며, 최종 영수증 금액은 1,294만 원이었다. 이대호는 "저번보다 사람이 늘었다. 67명이다. 아버님들이 좀 끼었나 보다"며 웃음을 지으면서도 흔쾌히 결제를 마쳤다.
그는 "맛있게 먹고 애들 축하해주고 결제하고 집으로 가는 게 제일 좋다"며 "내년에 또 우승하면 삼겹살 먹자"고 농담을 덧붙이며 훈훈한 분위기를 자아냈다.
앞서 이대호는 지난 4일KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 "구단 후배들에게 사준 밥값이 아파트 한 채 값 정도 될 것"이라 털어놨다.
신인 시절 자신이 선배들에게 받았던 것을 그대로 후배들에게 베푸는 것이라 밝힌 이대호는 "27살 때부터 후배들에게 밥을 사주기 시작했다. 대충 1억 5천만 원 정도 될 것"이라 밝혀 모두를 놀라게 했다.
