이대호 "후배들에 쏜 밥값=아파트 한채"이라더니…경남고 후배에 2600만 원 '일시불 FLEX'

기사입력 2025-09-28 17:13


이대호 "후배들에 쏜 밥값=아파트 한채"이라더니…경남고 후배에 2600만…

[스포츠조선 김준석 기자] 전 야구선수 이대호가 또 한 번 '통 큰 플렉스'를 선보였다.

27일 유튜브 채널 '이대호 [RE:DAEHO]'에는 "또 쐈습니다... 후배 녀석들 참 기특하네요"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 이대호는 모교인 경남고등학교 2차 회식 자리를 마련해 무려 1,300만 원 가까운 금액을 결제했다.

이대호는 앞서 경남고의 대통령배 첫 우승을 기념해 소고기 230인분, 약 1,200만 원을 후배들에게 쏘며 화제를 모은 바 있다.

그는 "또 우승하면 또 회식을 하겠다"고 약속했는데, 실제로 경남고가 제53회 봉황대기 전국고교야구대회에서도 우승을 차지하면서 두 번째 자리가 마련됐다.

이번 메뉴는 대게였다. "소고기보다 금액이 더 나올 것 같다"는 우려에도 불구하고, 이대호는 "정말 고민 많이 했는데, 너무 사주고 싶었다. 대게랑 다른 요리까지 다 주문해놨다"며 후배들을 향한 애정을 드러냈다.

이날 자리에 경남고 감독과 코치진, 후배 선수들까지 총 60여 명이 함께했으며, 최종 영수증 금액은 1,294만 원이었다. 이대호는 "저번보다 사람이 늘었다. 67명이다. 아버님들이 좀 끼었나 보다"며 웃음을 지으면서도 흔쾌히 결제를 마쳤다.

그는 "맛있게 먹고 애들 축하해주고 결제하고 집으로 가는 게 제일 좋다"며 "내년에 또 우승하면 삼겹살 먹자"고 농담을 덧붙이며 훈훈한 분위기를 자아냈다.


이대호 "후배들에 쏜 밥값=아파트 한채"이라더니…경남고 후배에 2600만…

앞서 이대호는 지난 4일KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 "구단 후배들에게 사준 밥값이 아파트 한 채 값 정도 될 것"이라 털어놨다.

신인 시절 자신이 선배들에게 받았던 것을 그대로 후배들에게 베푸는 것이라 밝힌 이대호는 "27살 때부터 후배들에게 밥을 사주기 시작했다. 대충 1억 5천만 원 정도 될 것"이라 밝혀 모두를 놀라게 했다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

36세 유명 아역 스타, 노숙자로 거리서 포착..팬들 “충격”

2.

43세 송혜교, 10살은 확 어려졌다…"비결은 스킨케어 루틴"

3.

손예진이 여기 왜?…'불꽃축제' 여파, 지하철 타고 귀가 '인증샷' 눈길

4.

'장영란♥' 한창, 400평 병원 팔고 자식 교육 대박 냈다 "손에 들린 합격증 두 장"

5.

이영자, 가맥집 차렸다…요식업 첫 도전 "목숨 걸었다" ('전참시')

연예 많이본뉴스
1.

36세 유명 아역 스타, 노숙자로 거리서 포착..팬들 “충격”

2.

43세 송혜교, 10살은 확 어려졌다…"비결은 스킨케어 루틴"

3.

손예진이 여기 왜?…'불꽃축제' 여파, 지하철 타고 귀가 '인증샷' 눈길

4.

'장영란♥' 한창, 400평 병원 팔고 자식 교육 대박 냈다 "손에 들린 합격증 두 장"

5.

이영자, 가맥집 차렸다…요식업 첫 도전 "목숨 걸었다" ('전참시')

스포츠 많이본뉴스
1.

분노의 방망이 패대기, 동료가 맞을 뻔 했다...나와서는 안 됐던 송성문 화풀이 [고척 현장]

2.

'정몽규 회장 징계 요구' 집행정지, 대법서 최종 '확정'

3.

"SSG 이겨 아쉽지 않나" 질문에, 박진만 감독 "NC가 너무 잘하네" 동문서답 왜? [고척 현장]

4.

마지막 은퇴 투어...오승환 "이제 구단 버스 타고, 경기장 나올 일이 없겠네요" [고척 현장]

5.

충격의 1회 강판→조부상까지…사령탑의 위로 "컨디션 나쁘지 않았다, 다음에 더 힘내길"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.