父 담뱃불에 가스폭발..얼굴에 화상 입은 모델, 인플루언서로 인생역전

|
|
|
[스포츠조선 박아람 기자] 가스 폭발 사고로 얼굴에 화상을 입은 20대 모델의 사연이 전해지며 많은 이들에게 감동을 주고 있다.
퉁스야오는 신체의 14%에 2도 화상을 입었고, 그의 부모는 피부의 70% 이상에 걸친 2~3도 화상으로 중환자실에 입원해야 할 정도로 심각한 부상을 입었다.
사고 발생 5개월이 지난 현재, 퉁스야오는 점차 회복 중이며 부모도 생명의 위기를 넘긴 상태다. 그러나 사고는 그의 인생을 완전히 바꿔 놓았다.
손에도 화상을 입은 탓에 당분간 메이크업 아티스트로 활동하기는 어렵지만, 인플루언서로서의 활동은 그와 가족에게 심리적, 경제적으로 큰 힘이 되고 있다.
퉁스야오는 지금까지 가족의 치료비로 약 100만 위안(약 2억 원)을 사용했다고 밝히며, 저축은 이미 바닥난 상태고 친척과 친구들에게 빚까지 졌다고 털어놨다.
사고 이후 그의 SNS 팔로워 수는 급증해 현재 19만 명에 달하며, 그 중 17만 명 이상이 사고 이후 새롭게 팔로우한 이들이다. 많은 네티즌들은 기부와 응원의 메시지를 보내며 그에게 힘을 보태고 있다.
퉁스야오는 최근 소화기 등 화재 안전 관련 제품을 홍보하며, "더 많은 사람들에게 화재 예방의 중요성을 알리고 싶다"고 말했다. 또한, "사고가 나기 불과 한 달 전, 아버지가 연료 탱크를 교체했지만 판매자는 책임을 회피했고, 지방 정부도 최종 조사 보고서를 내놓지 않아 보상조차 받지 못하고 있다"고 억울함을 호소했다.
퉁스야오는 매일 부모를 돌보며 부모 앞에서는 항상 밝은 얼굴을 보여주려 노력하고 있다. 그는 부모의 회복을 위해 최상의 재활 장비도 마련했다고 밝혔다.
"예전에는 내가 그냥 어린아이인 줄 알았어요. 그런데 이 사고 이후, 하룻밤 사이에 어른이 된 기분입니다"라는 그의 말은 많은 이들의 마음을 울렸다.
사연을 접한 현지 누리꾼들은 "화상은 가장 고통스러운 부상 중 하나다. 잘 이겨내시길 바랍니다", "불행 속에서도 긍정과 강인함을 잃지 않는 모습이 진정한 용기다"라며 그를 응원했다.
tokkig@sportschosun.com