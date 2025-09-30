[인터뷰①] 임시완 "'길복순' 때부터 있었던 사마귀..운명이라고 생각해…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 임시완(37)이 "'길복순' 때부터 '사마귀'는 운명이라 생각했다"고 말했다.
그는 "실제로 나는 변성현 감독의 이야기를 듣고 난 뒤 나는 내가 사마귀구나 인지하고 지내고 있었다. 언젠가는 될지 모르겠지만 그때까지 기다려야겠다 싶었다. 운명이 점지해 준 것이라고 생각하기도 했다. 이미 나는 '사마귀로 점지가 됐구나' 싶었다. 운명을 받아들이는 마음으로 그렇게 있었고 실제로 '사마귀'가 만들어져 지금의 자리에 온 것 같다"고 웃었다.
이번 '사마귀'는 '길복순' 세계관을 관통하지만 변성현 감독이 연출 대신 각본에 참여해 눈길을 끌었다. 이에 임시완은 "변성현 감독이 연출을 맡지 않는다는 소식을 듣고 솔직하게 나에게는 청천벽력 같은 느낌이었다. 온전히 변성현 감독이 '사마귀'를 연출 할 것이라고 생각하고 있었고 다른 옵션을 생각하지 않았다. 그래서 처음에 당혹스러움은 있었다. 하지만 변성현 감독이 이태성 감독에 대해 설명을 잘 해줬고 무엇보다 본인과 같이 오랫동안 호흡을 맞춘 조감독 출신이라는 이야기에 믿음이 갔다. 이 세계관을 잘 이끌 것 같았다"고 덧붙였다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com