[인터뷰②] 임시완 "고현정표 '사마귀'와 동명이작..어떤 사마귀라도 봐…

[인터뷰②] 임시완 "고현정표 '사마귀'와 동명이작..어떤 사마귀라도 봐주시면 감사"('사마귀')

기사입력 2025-09-30 11:30


사진=넷플릭스

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 임시완(37)이 "드라마 '사마귀' 보면서 임시완 언제 나오느냐 물어보는 지인들이 많더라"고 말했다.

임시완이 30일 오전 스포츠조선과 인터뷰에서 넷플릭스 범죄 액션 영화 '사마귀'(이태성 감독, 씨앗필름 제작)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.

'사마귀'는 모든 룰이 무너진 살인청부업계에 긴 휴가 후 컴백한 A급 킬러와 그의 훈련생 동기이자 라이벌 그리고 은퇴한 레전드 킬러가 1인자 자리를 놓고 벌이는 대결을 그린 작품이다. 임시완은 극 중 천부적인 재능의 A급 킬러 사마귀 이한울을 연기했다.

임시완은 현재 방영 중인 SBS 드라마 '사마귀'에 대해서도 언급했다. 임시완은 "동명이작이다. 보통 작품이 나올 때 주변에서 작품에 대해 이야기를 많이 해준다. 딱 그 시대에만 듣는 이야기인데 드라마가 먼저 나오면서 아주 일찍부터 '사마귀'에 대한 안부를 많이 들었다. 주변에서는 드라마 봤는데 임시완은 언제 나오냐며 묻는 사람들도 많았다. 나를 보기 위해 드라마 '사마귀'를 본 분도 많더라. 동명이작의 좋은 효과이지 않을까"라고 웃었다.

그는 "고현정 선배가 연기하는 사마귀가 궁금해 나도 드라마를 찾아봤다. 고현정 선배가 연기한 사마귀도 재미있게 흘러 가는데 특히 고현정 선배 나올 때 숨이 안 쉬어질 정도로 압도됐다. 당연히 진짜가 아닌데 진짜 같은 착각이 들 정도로 재미있게 봤다. 어떤 사마귀든지 봐주시면 좋지 않을까 생각한다"고 덧붙였다.

2023년 공개된 영화 '길복순'(변성현 감독)의 스핀오프인 '사마귀'는 임시완, 박규영, 조우진 등이 출연했고 '경관의 피' '더 킹' 조연출 출신 이태성 감독의 첫 연출 데뷔작이다. 지난 26일 넷플릭스를 통해 전 세계 공개됐다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

