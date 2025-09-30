[인터뷰②] 임시완 "고현정표 '사마귀'와 동명이작..어떤 사마귀라도 봐…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 임시완(37)이 "드라마 '사마귀' 보면서 임시완 언제 나오느냐 물어보는 지인들이 많더라"고 말했다.
임시완은 현재 방영 중인 SBS 드라마 '사마귀'에 대해서도 언급했다. 임시완은 "동명이작이다. 보통 작품이 나올 때 주변에서 작품에 대해 이야기를 많이 해준다. 딱 그 시대에만 듣는 이야기인데 드라마가 먼저 나오면서 아주 일찍부터 '사마귀'에 대한 안부를 많이 들었다. 주변에서는 드라마 봤는데 임시완은 언제 나오냐며 묻는 사람들도 많았다. 나를 보기 위해 드라마 '사마귀'를 본 분도 많더라. 동명이작의 좋은 효과이지 않을까"라고 웃었다.
그는 "고현정 선배가 연기하는 사마귀가 궁금해 나도 드라마를 찾아봤다. 고현정 선배가 연기한 사마귀도 재미있게 흘러 가는데 특히 고현정 선배 나올 때 숨이 안 쉬어질 정도로 압도됐다. 당연히 진짜가 아닌데 진짜 같은 착각이 들 정도로 재미있게 봤다. 어떤 사마귀든지 봐주시면 좋지 않을까 생각한다"고 덧붙였다.
