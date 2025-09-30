지석진 "김구라가 200만 원 보내달라고"…사기 피해 고백 ('조동아리')

기사입력 2025-09-30 11:16


[스포츠조선 이우주 기자] '조동아리' 지석진이 보이스피싱을 당할 뻔했던 일화를 고백했다.

29일 유튜브 채널 '조동아리'에서는 '카리스마 여주와 케데헌 모르는 아이돌 그리고 충주 지씨 크로스'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날의 게스트는 드라맥스X웨이브 오리지널 '단죄' 주연 배우인 지승현과 이주영, 구준회. '단죄'는 피싱 사기로 가족 꿈 인생 전부를 잃게 된 무명 배우 하소민(이주영)이 거대 보이스피싱 조직 '일성파'에 잠입한 후 벌어지는, 엄마를 위한 딸의 복수극이다.

지승현은 "7월까지인가 우리나라 올해 보이스피싱 피해액이 8000억 정도라더라"라며 "저희 드라마를 보시고 나면 절대 보이스피싱에 걸리지 않을 수 있다"고 드라마를 열심히 홍보했다.


김용만은 "우리 주변에 연예인들도 보면 실명은 얘가 안 하겠지만 옛날부터 잊을만하면 한 명씩 걸렸다"고 말했고 지석진은 "진짜다"라고 호응했다.

지석진은 "연예인 중에 한 명이 3억 돈을 잃었다. 이분이 되게 스마트한 분이고 그런데 사이트를 들어가면 그 사이트가 뜬다더라. 이분이 걸릴 분이 아닌데 걸렸다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

그러면서 지석진은 자신이 당할 뻔한 보이스피싱 피해를 고백했다. 지석진은 "이거는 진짜 보이스피싱 전이다. 15년 된 거 같다"며 "그때 문자로 김구라가 '형 나 구라인데 200만 원만 보내달라'더라. 구라가 200만 원을 보내달라는 게 너무 이상하지 않냐. 갑자기 문자로. 보내려다가 전화를 해봤다. 마침 전화를 받더라. 근데 아니라 하더라. 보이스피싱 초창기 때였다"고 밝혔다.

구준회는 보이스피싱 전화를 받은 적은 없지만 심각한 문자 테러를 받았다고. 구준회는 "예전에는 발신번호를 바꿀 수 있었다. 저를 안 좋아했던 친구가 굉장히 심한 욕을 하루에 50통씩 보냈다. 정말 정신병 걸릴 정도였다"며 "실제 친구인데 (자신에 대한) 힌트만 준다. '같은 반이고 나는 이런 일을 겪은 적이 있다. 한번 네가 잘 생각해 봐라' 하면서 오는데 하루 종일 피말린 적이 있었다. 결국 찾아내진 못했다"고 밝혔다.

