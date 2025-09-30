넥슨과 네이버, 콘텐츠와 플랫폼 결합 생태계 구축을 위해 전략적 MOU 체결

기사입력 2025-09-30 15:26


넥슨과 네이버, 콘텐츠와 플랫폼 결합 생태계 구축을 위해 전략적 MOU …



넥슨이 네이버와 데이터 협업을 통한 콘텐츠-플랫폼 결합을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

양 사는 이번 업무협약을 통해 각각 보유한 콘텐츠와 플랫폼의 경쟁력 결합에 나선다. 방대한 데이터를 활용한 협업을 기반으로 유저의 일상과 게임이 유기적으로 연결되는 새로운 생태계를 구축한다는 계획이라고 넥슨은 전했다.

협업은 단계적으로 진행되며, 우선 넥슨과 네이버의 유저 계정과 결제 데이터 연결을 강화해 통합 유저 데이터베이스를 구축한다. 이후 양 사간 검토 및 협의에 따라 네이버 메인 화면을 통한 개인화된 게임 콘텐츠 노출, 네이버 게임 관련 콘텐츠와 넥슨 게임의 연계, 네이버 플랫폼 내에서의 게임 플레이 및 결제 등이 가능해질 전망이다. 또 네이버의 스트리밍 플랫폼 '치지직'과 연계한 전략적 IP 협업 등 다양한 콘텐츠 공동 운영 방안도 검토 및 추진 예정이다.

넥슨코리아 강대현 대표는 "이번 업무협약을 통해 양 사가 더욱 풍부해진 데이터를 기반으로 차별화된 서비스와 이용 경험을 제공하게 될 것으로 기대한다"라며 "고도화된 서비스로 유저들의 일상에 게임이 더욱 자연스럽게 다가갈 수 있도록 네이버와 긴밀하게 협업할 것"이라고 밝혔다.

네이버 최수연 대표는 "네이버는 OTT, 모빌리티에 이어 게임 분야에서 파트너십을 강화하며 사용자에게 새로운 서비스 경험을 제공하기 위해 노력하고 있다"며 "양 사가 온오프라인 더욱 다양한 영역에서 플랫폼, 콘텐츠 생태계를 확장하고 고도화할 수 있도록 적극 협력하겠다"고 밝혔다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한석준, 건강 이상에 응급실行 "기억 끊긴 채 쓰러져, 피가 흥건" [전문]

2.

구준엽, 故 서희원 사망 7개월만 입 열었다 "아내 꿈에 자주 나와"[SC이슈]

3.

[인터뷰④] '폭군의 셰프' 이채민 "♥류다인과 공개열애, 로맨스에 도움돼"

4.

김학래, 故 전유성과 마지막 대화 공개 “그래, 거기서 만나자”

5.

구준엽, 故 서희원 떠난 지 7개월만 심경 고백 "꿈에 자주 나와"

연예 많이본뉴스
1.

한석준, 건강 이상에 응급실行 "기억 끊긴 채 쓰러져, 피가 흥건" [전문]

2.

구준엽, 故 서희원 사망 7개월만 입 열었다 "아내 꿈에 자주 나와"[SC이슈]

3.

[인터뷰④] '폭군의 셰프' 이채민 "♥류다인과 공개열애, 로맨스에 도움돼"

4.

김학래, 故 전유성과 마지막 대화 공개 “그래, 거기서 만나자”

5.

구준엽, 故 서희원 떠난 지 7개월만 심경 고백 "꿈에 자주 나와"

스포츠 많이본뉴스
1.

'1m93' 신인인데, 마음도 피지컬도 이미 거인…7억팔+전직 빅리거 향한 도전장 "류현진 선배님과 붙어보고파" [인터뷰]

2.

"MLS 수준 떨어지지만, 손흥민 잔류했어야"…'英 매체 주장' 이젠 쏘니 떠먹여 줄 '크랙' 있다

3.

'미쳤다. 메시도 이건 못막지' 8경기-8골 미친 페이스 손흥민 네 번째 MLS 라운드 '베스트 11' 선정

4.

'패패패패패' 규정이닝도 못 채운 100만불 용병, '매직넘버 1' LG 상대로 4⅔이닝 버틸 수 있을까?

5.

[오피셜] 홍명보호 최악의 소식 확정...박용우 십자인대 파열→월드컵 출전 어려울 듯

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.