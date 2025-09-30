이게 K-아트버스터의 힘!..연상호 감독 '얼굴' 전 세계 157개국 순…

이게 K-아트버스터의 힘!..연상호 감독 '얼굴' 전 세계 157개국 순차 개봉→외신 극찬 터졌다

기사입력 2025-09-30 16:03


[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 영화 '얼굴'(연상호 감독, 와우포인트 제작)이 본격적인 해외 개봉을 앞두고 있는 가운데, 해외 언론의 뜨거운 호평이 이어지며 이목을 집중시키고 있다.

지난 9월 26일 북미와 대만에서 개봉하며 현지 관객들과 첫 만남을 가진 '얼굴'이 선판매된 157개국에서의 순차 개봉과 함께 글로벌 행보를 이어갈 예정이다.

국내에 이어 글로벌 흥행이 기대되는 '얼굴'은 지난 제50회 토론토국제영화제를 통해서 월드 프리미어로 공개된 이후 해외에서도 호평 세례가 계속되며 화제를 불러일으키고 있다.

Screendaily가 2025 베니스, 토론토영화제의 화제작을 다룬 특집 기사에서 TIM Grierson은 "연상호 감독의 신작은 성인이 된 아들이 수십 년 전 사라진 어머니의 죽음에 대한 진실을 파헤치는 섬세한 미스터리다"라는 호평을 남겼다.

이외에도 "연상호 감독은 '얼굴'에서 전혀 다른 길을 선택한다. 화려한 장치 없이도 훌륭한 이야기를 풀어낼 수 있음을 증명해냈다. 박정민은 아들 임동환 역과 아버지 임영규의 젊은 시절을 동시에 소화하며 극찬받았다. 영화는 어머니의 잔혹한 인생을 정면으로 그리며, 한국 영화뿐 아니라 세계 영화에서도 드물게 볼 수 있는 비극적 힘을 보여준다"(Fort Worth Weekly_Kristian Lin) "영화는 흥미로운 미스터리로 시작되지만 곧 절망적인 방향으로 전개되며 충격적인 여운을 남긴다. 반전 없이도 강력한 감정적 충격을 준다. '얼굴'은 외모가 아닌 그녀를 괴롭히고 외면했던 모든 이들을 지칭한다. 영화가 진행될수록 이들의 죄가 드러나며 참혹한 결말로 이어진다"(Movieweb_Jonathan Fuge) 등 국내를 넘어 해외에서도 극찬 평이 이어지고 있다.

'얼굴'은 앞을 못 보지만 전각 분야의 장인으로 거듭난 남자와 그의 아들이 40년간 묻혀 있던 아내, 어머니의 죽음에 대한 미스터리를 파헤치는 이야기를 그린 작품이다. 박정민, 권해효, 신현빈, 임성재, 한지현 등이 출연했고 '부산행' '반도'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

