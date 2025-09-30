'마지막 썸머' 이재욱X최성은X김건우, 몰입도 1,000% 끌어올리는 본…

|
- 프로美 가득한 포스터 촬영 비하인드 영상 공개!
- 생생한 촬영 현장→미리 엿보는 본방송 장면들까지!
'마지막 썸머'의 생생한 현장 분위기가 느껴지는 포스터 촬영 비하인드 영상이 공개됐다.
오늘(30일) 공개된 '마지막 썸머' 포스터 촬영 비하인드 영상에는 이재욱(백도하 역)과 최성은(송하경 역), 김건우(서수혁 역)의 다채로운 모습이 담겼다.
어른이 되어 어릴 적 여름방학을 보냈던 '파탄면'으로 돌아온 실력파 건축가 백도하 역을 맡은 이재욱은 캐릭터에 완벽히 동기화된 모습으로 이목을 집중시켰다. 우월한 기럭지의 소유자인 그는 화보를 방불케 하는 아우라를 발산하는가 하면 '건축가 백도하'에 한껏 몰입하며 스태프의 디렉팅을 완벽하게 소화했다는 후문이다.
도하의 등장으로 잔잔하던 일상이 요동치게 된 '파탄면' 건축직 공무원 송하경 역의 최성은 또한 프로페셔널함을 뽐내 눈길을 끈다. 특히 최성은은 게임기를 들고 이재욱과 함께하는 장면에서는 장난기 가득한 눈빛을 주고받으며 보기만 해도 미소를 유발하는 소꿉친구 케미를 완성했다.
승소율 99%의 항소심 전문 변호사 서수혁 역으로 변신한 김건우는 이전에 보여줬던 이미지와는 달리 깔끔한 슈트 차림으로 등장해 강렬한 인상을 남겼다. 부드러운 미소와 카리스마를 장착한 그는 서류를 넘기는 등 다양한 제스처를 더하면서 직업 특유의 전문성을 그대로 표현했다. 이번 작품에서 김건우가 어떤 새로운 모습을 보여줄지 호기심을 자극한다.
뿐만 아니라 비하인드 영상 속 중간중간 엿볼 수 있는 본방송 장면들은 예비 시청자들의 본방 사수 욕구를 더욱 끌어올렸다.
한편 이재욱은 "나중에 시청자분들이 보게 되었을 때 미소 짓게 되는 장면들이 많은 포스터 촬영이어서 뜻깊었다"라고 전했고 최성은은 "실제로 드라마를 촬영했던 세트장에서 포스터를 찍어서 굉장히 친숙하고 편안했다"라며 소감을 밝혔다. 마지막으로 김건우는 "잔잔함 속에 재미, 따뜻함이 있어서 남녀노소 누구나 편하게 볼 수 있는 드라마"라고 기대 포인트를 덧붙여 기대감을 높였다.
KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '마지막 썸머'는