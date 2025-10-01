[SC인터뷰] "체지방 7.9kg까지 만들어"…'사마귀' 박규영, '장르…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스의 딸 배우 박규영(32)이 악바리 근성으로 완성된 킬러로 파격 변신에 나섰다.
무엇보다 박규영은 '사마귀'에서 사마귀와 함께 훈련받은 뛰어난 실력을 가진 킬러를 연기해 새로운 액션 여제 탄생을 예고했다. 박규영은 뛰어난 실력을 갖췄지만 천재적인 재능을 가진 동료 사마귀에게 묘한 경쟁심과 질투를 느끼며 혼란스러워하는 신재이를 한층 복잡하고 깊어진 감정 연기로 소화해 눈길을 끌었다.
이어 "인생에서 임시완, 조우진 선배랑 같이 주연 롤을 하게 될 것이라고 상사하지 못 했다. 차마 쳐다보지 못할 선배들인데 이 분들에게 내가 누가 되면 안 되겠다 마음 먹고 최선을 다했던 작품이다. 물론 부담감도 여태 했던 작품 중 가장 컸다. 최선을 다하고 할 수 있는 것은 끝까지 다 하겠다는 마음이었다. 그게 내가 할 수 있는 최소한의 노력이라고 생각하는 것 같다. 시청자도 '사마귀'를 보는 게 어떻게 보면 내게 시간을 할애해준 것 아닌가? 누군가에겐 휴식시간이기도 한 그 시간에 그걸 채우는 작품을 만드는 사람이 나다. 그 생각 때문에 악바리 근성으로 최소한 노력을 해야 하지 않나 생각한다"고 소신을 전했다.
'사마귀' 속 액션과 캐릭터를 구현하기 위해 근육질 몸을 만들었다는 박규영은 "내 인바디 수치가 공개된 적이 있는데, 체지방이 10% 이하로 나왔다. 실제 내 몸이 좀 연약한 편이라 이태성 감독이 운동을 통해 단단한 몸을 만들었으면 좋겠다고 해서 시작하게 됐다"고 밝혔다.
박규영은 최근 공개된 유튜브 콘텐츠를 통해 신장 169.1cm의 몸무게 53.5kg이라는 슬랜더 몸매를 자랑했고 무엇보다 체지방량이 7.9kg 밖에 되지 않은 피지컬로 화제를 모았다. 그는 "지금은 체지방량도 늘고 근육량도 줄었다. 유튜브에서 공개된 인바디는 '사마귀'를 위해 만든 몸이었다. 그래도 벼락치기는 아니다. 그때는 볼이 패일 정도로 식단과 운동을 심하게 많이 했다. 신재이라는 캐릭터로 보이고 싶은 마음에 열심히 했던 노력이다"며 "가뜩이나 부피가 큰 몸이 아니라서 단단함을 방향으로 잡고 운동했다. 영화 속에서 재이가 마네킹과 연습하는 신이 있는데 근육이 보이는 내 모습에 혼자 신나서 만족하기도 했다. 근질은 좋은데 생각보다 상체 근육을 붙이는 게 쉽지 않더라. 이번에 운동을 하면서 다시 한번 이시영 언니가 대단하다는 걸 알게 됐다"고 웃었다.
'사마귀'는 임시완, 박규영, 조우진 등이 출연했고 '경관의 피' '더 킹' 조연출 출신 이태성 감독의 첫 연출 데뷔작이다. 지난 26일 넷플릭스를 통해 전 세계 공개됐다.
