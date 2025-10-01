이동국 딸 재아, 골프 전향 1년 반만 대회 우승 '물 세례'...母 "눈물 핑"

기사입력 2025-10-01 06:05


[스포츠조선 정안지 기자] 전 축구선수 이동국의 딸이 골프 대회에서 우승 트로피를 들어 올렸다.

이동국의 딸 재아는 1일 "BUMINCUP JUNIOR GOLF TOURNAMENT"라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 우승 트로피를 들고 사진을 촬영 중인 이동국의 딸 재아 양의 모습이 담겨있다. 주니어 골프 대회 출전해 우승을 차지한 것.

부상으로 테니스 선수를 은퇴하고 골프 선수로 전향 후 약 1년 반 만의 놀라운 성과였다.

이어 재아 양은 시합 우승 후 물벼락 세리머니 만끽 중인 모습도 공유해 눈길을 끈다.

이날 이동국의 아내 이수진 씨도 재아 양의 우승의 순간을 SNS에 공유하며 기쁨의 순간을 많은 이들과 함께 했다.

이수진 씨는 "3번의 큰 수술 끝에 테니스를 내려놓고 10년 동안 꿈만 바라보며 달려왔던 길이 멈췄을 때, 재아에게는 모든 게 끝이라고 생각했던 암흑 같은 시간이 있었다"면서 "며칠 밤낮을 방 안에서 울고 또 울던 재아. 그 곁에서 아무 말도 못 한 채 마음 속으로 함께 울며, 나는 일부러 더 바쁘게 일에 몰두했고 하루하루를 버티며 시간이 무뎌지기만을 기다렸다"며 테니스를 내려놓고 힘들어 했던 재아 양의 모습을 떠올렸다.


그는 "그러다 또 다른 꿈을 향해 작은 용기를 내어 잡게 된 골프채. 크게 흥미를 보이지 않았어도, 늘 그래왔듯 재아는 묵묵히 하루하루를 또 열심히 해왔다"면서 "그렇게 열심히 해오면서도 골프채를 잡은 지 2년이 다 되어가는 동안 어떤 대회도 거절하며 도전을 두려워했던 재아가 이번에는 용기를 내어 필드에 나갔다"고 전했다.


이수진 씨는 "내가 바랐던 건 버디도 트로피도 우승도 아닌 그저 다시 재아가 예전처럼 큰 꿈을 꾸며 겁 없이 도전하던 원래 재아의 모습으로 돌아오길 바랐다"면서 "마지막 17번 홀 버디, 18번 홀 롱퍼트 버디로 마무리하며 우승을 해내는 재아. 그 순간 나도모르게 눈물이 핑"이라며 재아 양의 우승 순간을 떠올렸다.

그러면서 "이번 재아의 우승은 트로피보다 더 큰 의미가 있다. 재아가 다시 자신감을 찾고, 새로운 꿈을 향해 나아가는 시작점이 되었기 때문"이라며 "늘 감사한 마음으로, 겸손히 이 순간을 기록한다"며 재아 양의 우승의 순간을 카메라에 담았다.
한편 이동국의 딸 재아 양은 선천성 무릎 슬개골 탈구 증상을 두 번이나 겪은 후 테니스 선수를 은퇴, 골프선수로 전향해 활동 중이다.

앞서 지난달 24일 이동국의 아내는 "시안이 LA 갤럭시 유스팀 입단 테스트 합격 소식을 전한다"며 시안 군의 미국 메이저리그 사커(MLS) 명문 구단 LA 갤럭시 유스팀 입단 테스트 합격 소식을 전해 많은 축하가 쏟아진 바 있다. 다만 아직 시안 군이 유스팀에 입단할 지 결정하지 않았다고. 이동국의 아내는 "시안이의 꿈을 위해, 그리고 그 꿈이 누구의 것도 아닌 시안이의 것으로 빛날 수 있도록 앞으로도 많은 고민과 선택을 이어가겠다"고 전했다.

anjee85@sportschosun.com

