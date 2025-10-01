윤은혜, 오상욱 앞에서 굴욕 "베이비복스였다는 걸 몰라"('핸썸가이즈')

기사입력 2025-10-01 08:46


윤은혜, 오상욱 앞에서 굴욕 "베이비복스였다는 걸 몰라"('핸썸가이즈')

[스포츠조선 조지영 기자] tvN '핸썸가이즈'에 '원조 한류 아이돌' 윤은혜가 깜짝 등판한다.

오는 2일 방송되는 '핸썸가이즈'(이하 '핸썸즈') 43회에서는 '핸썸즈' 차태현, 김동현, 이이경, 신승호, 오상욱이 새로운 부족(不足) 미션인 '고탄탄(고기+탄수화물+탄산) 부족' 생활에 돌입한다. 고탄탄 없이는 한 끼를 버티기도 어려운 못 말리는 '고탄탄 러버'들이 이처럼 청천벽력 같은 사태를 어떻게 극복해 낼지 귀추가 주목된다.

이와 함께 '핸썸즈'의 '고탄탄 부족생활'을 구원하기 위해 가수 겸 배우 윤은혜가 깜짝 등판한다. '원조 한류 아이돌'의 등판에 현장이 후끈하게 달아오른 가운데, 오상욱이 윤은혜에게 격세지감을 안겨 이목을 집중시킨다. 사연인즉슨 96년생 오상욱이 "베이비복스를 사실 잘 모른다"라고 털어놓는 것. 순간, 오상욱과의 나이차를 가늠해본 윤은혜는 "에어컨 온도 좀 내려 달라"면서 진땀을 호소하다가, 이내 "제가 가수였던 걸 모르는 친구들이 많더라"라며 담담히 받아들여 웃음을 자아낸다.

한편, 이날 윤은혜는 '핸썸즈'의 연기 심사위원으로 활약한다. 싱싱한 부위별 고기들이 상품으로 걸린 레전드 게임 '레디 액션'이 다시 찾아온 것. 멤버들이 1부터 7까지 쓰인 숫자 카드 1장씩을 뽑아, 자신이 뽑은 숫자에 비례하는 강도로 특정 상황극을 연기하고, 심사 위원이 자신이 추측한 연기 강도에 따라 줄 세우기에 성공하면 승리하는 게임인 '레디 액션'은 앞선 방송 당시 '핸썸즈'의 물 만난 연기력으로 뜨거운 호응을 이끈 바 있다. 이날 역시 '핸썸즈'는 '회식 중 술주정', '갑자기 배가 아파 화장실에 간 모습', '좀비 바이러스에 감염된 모습' 등 드라마틱한 상황극을 받아 들고 메소드 연기를 펼친다. 이중 신승호는 오상욱의 리얼한 '변 연기'에 감탄하며 "너 진짜 싼 거 아니야?"라고 물어봐 주변을 웃음바다로 만든다고.

이에 '핸썸즈' 멤버들과 윤은혜가 함께 만들 대환장 연기 파티 속에 '핸썸즈' 멤버들이 고탄탄 풍족한 맞춤 식탁을 사수할 수 있을지 본 방송에 귀추가 주목된다.

tvN '핸썸즈'는 매주 목요일 오후 8시 40분에 방송되며, 오는 2일에 43회가 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김수현 ‘故김새론 기자회견’ 6개월만 근황…"홀로 등산" (뒤통령)

2.

이민정, 친언니 잃은 아픈 가족사 고백.."母 노이로제 생겨"

3.

아이유, '33반 사이즈' 얼굴살 찌고 칭찬 받았다..."훨씬 예쁘게 나온다고" ('이지금')

4.

김수현, 6개월만의 근황…산 속에서 포착 "마음 추스려" (뒤통령)

5.

기안84, 박나래 돕다가 풀독 심각..등까지 번져 "벌레에 쏘인 듯"

연예 많이본뉴스
1.

김수현 ‘故김새론 기자회견’ 6개월만 근황…"홀로 등산" (뒤통령)

2.

이민정, 친언니 잃은 아픈 가족사 고백.."母 노이로제 생겨"

3.

아이유, '33반 사이즈' 얼굴살 찌고 칭찬 받았다..."훨씬 예쁘게 나온다고" ('이지금')

4.

김수현, 6개월만의 근황…산 속에서 포착 "마음 추스려" (뒤통령)

5.

기안84, 박나래 돕다가 풀독 심각..등까지 번져 "벌레에 쏘인 듯"

스포츠 많이본뉴스
1.

"저렇게 울 정도인가?" 돌부처 오승환도 눈물흘릴까…"드디어 오늘이 은퇴식, 이제 좀 실감난다" [일문일답]

2.

드디어 터졌다! 레전드 은퇴식날, 역대 최초 50홈런X150타점 입맞춤…새 역사 쓴 디아즈, MVP 경쟁도 '청신호' [대구현장]

3.

"메시조차 손흥민처럼 압도적이지 않아" 亞 최강 일본은 한국이 부럽다..."전술-체격 다 비슷"→차이는 바로 SON

4.

마지막까지 에이스답네! 오승환 떠나는 날, '가을야구 확정' 큰짐 덜어낸 삼성, 사령탑도 환한 미소 [대구승장]

5.

최형우의 헌정 삼진, 은퇴식 끝까지 지킨 양현종...’끝판대장 참 잘 살았구나’ [대구 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.