윤가은 감독 또 일 냈다..'세계의 주인' 핑야오영화제서 심사위원상X관객…

[스포츠조선 조지영 기자] 영화 '세계의 주인'(윤가은 감독, 세모시·볼미디어 제작)이 제9회 핑야오국제영화제에서 2관왕을 차지하며 전 세계가 주목하는 작품임을 입증했다.
특히, 핑야오영화제에서는 국제신인경쟁 부문인 크라우칭 타이거스 섹션의 11개 작품 중 선정되는 로베르토 로셀리니상(Roberto Rosselini Award) 중 심사위원상(Jury Prize)과,각 섹션에서 가장 뛰어난 영화를 관객 심사단이 직접 선정하는 관객상(People's Choice Awards)까지 두 개의 상을 거머쥐는 영예를 안으며 한국 영화의 저력을 발휘했다.
윤가은 감독은 "영화를 만들지 않았다면 와보지 못했을 아름다운 도시에서 새로운 관객을 만나는 경험을 할 수 있어서 정말 행복하고 영광이다. 앞으로 또 다른 세상의 새로운 주인들을 찾으라는 격려와 응원으로 알고 더 열심히 영화를 만들어 나가겠다"라는 수상소감을 전하며 앞으로 다양한 국제영화제에서 만나게 될 해외 관객과 오는 22일 국내 개봉 후 만날 관객에 대한 설렘을 표현했다.
'세계의 주인'은 어디로 튈지 모르는 18세 여고생이 홧김에 질러버린 한 마디에 모두의 세계가 흔들리기 시작하는 이야기를 그린 작품이다. 서수빈, 장혜진, 김정식, 강채윤, 이재희, 김예창 등이 출연했고 '우리들' '우리집'의 윤가은 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 22일 개봉한다.
