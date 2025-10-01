'태풍상사' 이준호 "1인 기획사 런칭, '태풍상사'와 비슷..일체감 들었다"

기사입력 2025-10-01 14:32


'태풍상사' 이준호 "1인 기획사 런칭, '태풍상사'와 비슷..일체감 들…
1일 서울 구로구 더링크호텔에서 열린 tVN 새 주말드라마 '태풍상사'의 제작발표회, 이준호가 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2025.10.01/

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이준호가 "올해 1인 기획사로 독립, '태풍상사'와 비슷한 상황이었다"고 말했다.

1일 오후 서울 구로구에 위치한 더 링크 서울, 트리뷰트 포트폴리오 호텔에서 tvN 새 토일드라마 '태풍상사'(장현 극본, 이나정 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 IMF라는 폭풍 한가운데에서도 포기를 모르는 초짜 사장 강태풍 역의 이준호, IMF 시대를 살아낸 에이스 경리 오미선 역의 김민하, 그리고 이나정 PD가 참석했다.

이준호는 "'태풍상사'는 따뜻하면서 현실적인 이야기를 담는 게 이 드라마의 가장 큰 매력적이다. 그리고 몽글몽글하면서 짠함과 슬픔이 공존하는 다채로운 대본이라고 생각했다. 이러한 이유로 이 작품을 하고 싶다는 마음이 커졌다. 그리고 개인적으로 1인 기획사를 런칭하게 됐고 '태풍상사'를 촬영하게 됐는데 신기하게도 강태풍이라는 캐릭터에 더 집중할 수 있고 따라갈 수 있게 됐다. 올해 내게 있었던 개인적인 일도 태풍이와 비슷한 면이 있더라. 뭐라고 설명할 수 없는 일체감이 들어 더욱 애착이 간다"고 밝혔다.

'태풍상사'는 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 강태풍의 고군분투 성장기를 그린 작품이다. 이준호, 김민하, 김민석, 권한솔, 이창훈, 김재화 등이 출연하고 장현 작가가 극본을, '쌈, 마이웨이' '좋아하면 울리는' '마인' '이번 생도 잘 부탁해'의 이나정 PD가 연출을 맡았다. 오는 11일 밤 9시 10분 첫 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손연재, 子 '스키터 증후군' 고백…"심하게 붓고 고름까지"

2.

수지, ‘다 이루어질지니’ 포스터 논란에 쿨한 대응 “다 이유가 있겠지”

3.

현빈, 팬 손하트 ‘철벽’ 영상 확산…손예진 직접 '엄지 척' 종결

4.

이효리, 새벽 6시반 요가 수업 첫 도전.."선생님도 잠 설쳤다" 리얼 인증

5.

손하트는 아내 전용? 현빈, 팬 하트 철벽 차단에 ♥손예진도 엄지척[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

손연재, 子 '스키터 증후군' 고백…"심하게 붓고 고름까지"

2.

수지, ‘다 이루어질지니’ 포스터 논란에 쿨한 대응 “다 이유가 있겠지”

3.

현빈, 팬 손하트 ‘철벽’ 영상 확산…손예진 직접 '엄지 척' 종결

4.

이효리, 새벽 6시반 요가 수업 첫 도전.."선생님도 잠 설쳤다" 리얼 인증

5.

손하트는 아내 전용? 현빈, 팬 하트 철벽 차단에 ♥손예진도 엄지척[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 그립다" 히샬리송→존슨 '최악 졸전', 'BBC' 토트넘 무딘 창에 직격탄…토트넘, 대이변 피한 것이 다행→씁쓸한 원정길

2.

'100% 무산' 염경엽 트라우마 되살아나나…한화, 2019년 두산처럼 '대역전 1위' 기적 도전

3.

英 헤드라인 장식! '손흥민 효과 미쳤어, 이게 맞아?' 입단 후 파워랭킹 급상승…리오넬 메시 바짝 추격

4.

느닷없는 김태경 예고. NC 포기? 이호준은 LG 타격코치 때 똑똑히 기억하고 있었다[SC 포커스]

5.

'英 BBC도 경악' "우린 손흥민 없잖아!" 프랭크 폭탄 발언, 현실이 됐다...노르웨이에서 최악의 졸전 "개선해야 할 부분 많다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.