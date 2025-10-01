최성은, ‘마지막 썸머’ 첫 KBS 도전…송하경 캐릭터 키워드는 ‘밤송이·초록·나무’

기사입력 2025-10-01 16:01


최성은, ‘마지막 썸머’ 첫 KBS 도전…송하경 캐릭터 키워드는 ‘밤송이…

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 최성은이 KBS 첫 작품 '마지막 썸머'의 송하경 캐릭터를 표현할 수 있는 키워드를 직접 꼽았다.

오는 11월 1일(토) 밤 9시 20분 첫 방송 예정인

KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '마지막 썸머'(연출 민연홍 / 극본 전유리 / 제작 몬스터유니온, 슬링샷스튜디오)는 어릴 적부터 친구인 남녀가 판도라의 상자 속에 숨겨둔 첫사랑의 진실을 마주하게 되면서 펼쳐지는 리모델링 로맨스 드라마다.

최성은은 극 중 오랫동안 살아온 동네 '파탄면'을 떠나고 싶어 하는 건축직 공무원 송하경 역을 맡아 처음으로 KBS 안방극장을 찾는다. 하경은 2년 전 모종의 사건을 계기로 멀어졌던 백도하(이재욱 분)가 '파탄면'으로 돌아오는 바람에 혼란을 겪게 되는 인물이다. 복합적인 송하경 캐릭터의 서사에 대한 예비 시청자들의 호기심이 증폭되는 가운데, 오늘(1일) 최성은은 작품에 대한 진심 어린 마음을 드러냈다.

먼저 '마지막 썸머'를 선택하게 된 이유에 대해 최성은은 "소소하고 따뜻한 이야기와 그 안에 담겨있는 관계들이 매력적으로 다가왔다. 송하경 캐릭터가 많은 분들께서 제게 보지 못하셨던 부분이 있는 인물이라 선택하게 되었다"라고 전했다.

최성은은 "송하경 캐릭터는 아끼는 사람일수록 더 살갑게 대하는 게 어려운 사람이다. 또한 당차고 삶에 대한 의욕도 가득한 만큼 대부분 일을 잘 해낸다"라고 해석하면서도 송하경의 키워드를 '밤송이', '초록', '나무'로 꼽았다. 그녀는 "하경이는 겉은 날카롭고 뾰족하나 안에는 옹골찬 밤이 들어있는 밤송이 같은 사람이다. 초록색처럼 언제나 기운 넘치고 나무와 같이 묵묵히 서 있고 때론 외로워 보이기도 하지만 주변에 많은 것들을 주고 싶어 하는 인물"이라고 설명했다.

뿐만 아니라 최성은은 '마지막 썸머'를 무화과라고 표현했다. 그 이유에 대해 "제일 좋아하는 여름 과일이 무화과다. 자연스럽게 무화과를 팔기 시작할 때 여름이 오는 걸 느끼는 것처럼, 이 작품이 여름을 자연스럽게 떠올리게 하는 드라마가 됐으면 좋겠다"라며 작품을 향한 남다른 애정을 보여줬다.

끝으로 최성은은 "겨울에 찾아뵙는 '마지막 썸머', 시청자분들께 추운 겨울을 잠시나마 녹여줄 수 있는 이야기가 되었으면 좋겠습니다. 많은 기대 부탁드릴게요."라며 시청자들에게 인사도 잊지 않았다.

한편, '마지막 썸머'는 '로얄로더', '미씽: 그들이 있었다' 시리즈, '인사이더' 등에서 밀도 높은 연출력을 보여준 민연홍 감독과 '키스 식스 센스', '라디오 로맨스' 등으로 시청자들을 매료시킨 전유리 작가가 힘을 합친 작품이다.


KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '마지막 썸머'는
오는 11월 1일(토) 밤 9시 20분 첫 방송을 앞두고 있다.

tokkig@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

옥자연, 김대호와 ♥핑크빛 부인 "당황스러워, 사과까지 받았다"(라스)

2.

블랙핑크 로제, 인종차별 당했다…英 잡지 '삭제 편집'→찰리xcx 음영처리[SC이슈]

3.

이지현, 청담동 미용실 취직했다..첫 고객은 前 축구 국가대표 남사친(내 멋대로)

4.

안선영, 남편과 별거 고백 "치매 母 간병에 모두 불행해지더라"

5.

'故최진실 17주기' 최준희 뭉클한 성묘 “오늘도 그날처럼 날씨가 좋다”

연예 많이본뉴스
1.

옥자연, 김대호와 ♥핑크빛 부인 "당황스러워, 사과까지 받았다"(라스)

2.

블랙핑크 로제, 인종차별 당했다…英 잡지 '삭제 편집'→찰리xcx 음영처리[SC이슈]

3.

이지현, 청담동 미용실 취직했다..첫 고객은 前 축구 국가대표 남사친(내 멋대로)

4.

안선영, 남편과 별거 고백 "치매 母 간병에 모두 불행해지더라"

5.

'故최진실 17주기' 최준희 뭉클한 성묘 “오늘도 그날처럼 날씨가 좋다”

스포츠 많이본뉴스
1.

ML 역사상 이런 적은 없었다…양키스, 역대급 굴욕 패배, 하필이면 라이벌 앞이라니

2.

'ML 오퍼 받았다더니' 신인이 계약금에 옵션 걸었다! 역사상 또 있었나

3.

정말료 기묘한 2025년 야구, '선수 없어 망했다' 하면 바로 '떡상'을 해버리는데...

4.

'양키스호' 침몰中, 9회 무사 만루 놓치자 4만7천여 팬들 한숨 푹푹...WCS 1차전 승리팀 12번 모두 진출

5.

'韓 역사상 최고 이적설' 손흥민(바르셀로나) 진심으로 아깝다...SON 대신 영입한 '맨유 금쪽이' 래시포드, 완전 영입 긍정적

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.