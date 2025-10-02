SM C&C, 고대의료원과 업무협약..K-문화·관광·의료 융합프로젝트 시동 [고재완의 ShowBIZ]

기사입력 2025-10-02 09:28


SM C&C, 고대의료원과 업무협약..K-문화·관광·의료 융합프로젝트 시…
박태현 SM C&C 대표이사(왼쪽)와
윤을식 고려대학교의료원 의무부총장. 사진= SM C&C

[고재완의 ShowBIZ] 에스엠컬처앤콘텐츠(대표 박태현, 이하 SM C&C)와 고려대학교의료원(의무부총장 겸 의료원장 윤을식)이 글로벌 K-문화·K-의료 융합 위한 업무협약 (MOU)을 체결했다

SM C&C는 서울 성수동 사옥에서 고려대의료원과 전략적 업무협약식을 진행하고, 의료 및 문화·관광사업 융합을 기반으로 글로벌 K-브랜딩 강화와 지속 가능한 ESG 경영 실현을 위해 폭넓은 협력 사업을 추진한다고 밝혔다.

이번 협약으로 양 기관은 향후 4년간 ▲지속 가능한 기업 복지 협력 사업 추진 ▲글로벌 K-문화·K-의료 여행 및 관광 상품 공동 개발 ▲의료 서비스 및 문화콘텐츠 발전 지원 ▲ESG 경영 공동 추진 ▲지역사회 기부 및 문화 예술 활성화 프로젝트 ▲기타 양 기관 발전을 위한 신규 협력 사업 발굴 등 다방면의 사업 분야에서 협력 사업을 펼칠 계획이다.

특히, SM C&C의 글로벌 무대에서 입증된 문화 콘텐츠 기획력과 고려대의료원의 선진화된 의료 경쟁력을 효과적으로 융합한 글로벌 비즈니스 모델을 창출하고, 차별화된 글로벌 서비스와 콘텐츠를 통해 양 기관의 비즈니스 확장을 도모할 수 있을 것으로 기대를 모은다.

박태현 SM C&C 대표는 "문화 콘텐츠 IP 사업 및 광고 마케팅 사업, 여행?관광 컨설팅 사업의 대표 기업으로서 오랜 기간 쌓아 온 당사의 전문성과 노하우에 고려대의료원의 첨단 의료 역량을 결합해, 독보적인 K-컬처·K-메디컬 사업을 선보일 수 있도록 하겠다"라고 말했다.

윤을식 고려대학교의료원 의무부총장은 "이번 협약은 K-의료의 혁신과 K-콘텐츠의 창의성이 만나 의료와 문화가 함께 성장하는 새로운 시대를 여는 출발점이 될 것"이라며 "SM C&C와의 긴밀한 협력을 통해 의료·문화·관광이 결합된 차별화된 글로벌 서비스와 콘텐츠를 선보이고, 2028년 100주년을 향한 도약에도 한층 속도를 낼 수 있을 것"이라고 말했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

코요태 빽가 "최민수에게 맞았다" 폭로…최민수 "만나면 족발당수" 경고[SC리뷰]

2.

'이다해♥' 세븐, 100만원 자연상 송이를 라면에..325억 재벌의 '초호화 한끼'

3.

'실물여신' 송가인, 김재욱과 핑크빛 "잘생긴 사람 못봐"[SC리뷰]

4.

코요태 빽가, 알고보니 '너구리' 라면 표지 사진 작가였다 "원래 전공 사진"[SC리뷰]

5.

김원효, MC배 출연료 미지급 폭로에 분노 "이바닥의 썩은 현실"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

코요태 빽가 "최민수에게 맞았다" 폭로…최민수 "만나면 족발당수" 경고[SC리뷰]

2.

'이다해♥' 세븐, 100만원 자연상 송이를 라면에..325억 재벌의 '초호화 한끼'

3.

'실물여신' 송가인, 김재욱과 핑크빛 "잘생긴 사람 못봐"[SC리뷰]

4.

코요태 빽가, 알고보니 '너구리' 라면 표지 사진 작가였다 "원래 전공 사진"[SC리뷰]

5.

김원효, MC배 출연료 미지급 폭로에 분노 "이바닥의 썩은 현실"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

검지 든 LG 최초 두번 우승 염갈량의 함박웃음 "자력우승 하고싶었지만... SSG 고마워요."[잠실 인터뷰]

2.

"손흥민 1900억에 못 데려왔잖아!" SON 없는 곳 쳐다도 안 본다...유럽 최고 명장 폭탄 발언, 사우디 제안에 "다신 감독 안 해"

3.

통산 피홈런이 3개였는데…잊지 못할 '2위의 날', 더욱 단단해져야 할 '첫 가을 무대'

4.

드디어 터졌다! 양민혁, 환상 발리→포츠머스 데뷔골 폭발!...최고 평점+MOM까지

5.

'드라마틱한 우승' 눈시울 붉힌 염경엽 감독 향해 샴페인 뿌린 김현수, 주장 박해민도 웃었다[잠실 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.