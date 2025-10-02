SM C&C, 고대의료원과 업무협약..K-문화·관광·의료 융합프로젝트 시…

|
[고재완의 ShowBIZ] 에스엠컬처앤콘텐츠(대표 박태현, 이하 SM C&C)와 고려대학교의료원(의무부총장 겸 의료원장 윤을식)이 글로벌 K-문화·K-의료 융합 위한 업무협약 (MOU)을 체결했다
SM C&C는 서울 성수동 사옥에서 고려대의료원과 전략적 업무협약식을 진행하고, 의료 및 문화·관광사업 융합을 기반으로 글로벌 K-브랜딩 강화와 지속 가능한 ESG 경영 실현을 위해 폭넓은 협력 사업을 추진한다고 밝혔다.
특히, SM C&C의 글로벌 무대에서 입증된 문화 콘텐츠 기획력과 고려대의료원의 선진화된 의료 경쟁력을 효과적으로 융합한 글로벌 비즈니스 모델을 창출하고, 차별화된 글로벌 서비스와 콘텐츠를 통해 양 기관의 비즈니스 확장을 도모할 수 있을 것으로 기대를 모은다.
박태현 SM C&C 대표는 "문화 콘텐츠 IP 사업 및 광고 마케팅 사업, 여행?관광 컨설팅 사업의 대표 기업으로서 오랜 기간 쌓아 온 당사의 전문성과 노하우에 고려대의료원의 첨단 의료 역량을 결합해, 독보적인 K-컬처·K-메디컬 사업을 선보일 수 있도록 하겠다"라고 말했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com