임윤아, '폭군의 셰프'로 글로벌 '믿보배' 등극..팬미팅으로 亞정복

[스포츠조선 조지영 기자] '믿보배' 임윤아가 글로벌 활약을 이어가고 있다.
무엇보다 극중 폭군 이헌(이채민)을 만나 경계하고 부딪히던 순간부터 점차 서로를 이해하고 신뢰를 쌓아가는 과정, 그 속에서 천천히 피어나는 로맨스까지 감정의 흐름을 자연스럽게 연결해 로맨틱 코미디 장르의 매력을 극대화했다.
이에 '폭군의 셰프'는 최종회에서 수도권 17.4%, 최고 20%, 전국 17.1%, 최고 19.4%(닐슨코리아 기준)로 올 한 해 방영된 미니시리즈 중 가장 높은 시청률을 남겼으며, 넷플릭스 글로벌 TOP10 TV(비영어) 부문 2주 연속 1위(넷플릭스 공식 순위 집계 사이트 투둠 기준)에 올라 전 세계 시청자들의 폭발적인 관심을 실감케 했다.
뿐만 아니라 지난 1일 방콕에서 개최된 글로벌 럭셔리 뷰티 브랜드 행사에서는 세련된 스타일링과 품격 있는 애티튜드로 화제를 모았으며, 일찍부터 행사장을 가득 메운 팬들로 구름 인파를 형성, 높은 브랜드 파워를 지닌 아티스트임을 다시금 증명했다.
한편, 임윤아는 오는 12일 마카오, 18일 호찌민, 11월 23일 타이베이에서 'Bon App?tit, Your Majesty YOONA DRAMA FANMEETING'('폭군의 셰프' 윤아 드라마 팬미팅)을 통해 열기를 이어갈 예정이다.
