"김우빈 얼굴이 설득력이다"…'다 이루어질지니' 김우빈, 장발 지니 논란도 美친 비주얼로 압살

기사입력 2025-10-02 10:34


"김우빈 얼굴이 설득력이다"…'다 이루어질지니' 김우빈, 장발 지니 논란…

"김우빈 얼굴이 설득력이다"…'다 이루어질지니' 김우빈, 장발 지니 논란…

"김우빈 얼굴이 설득력이다"…'다 이루어질지니' 김우빈, 장발 지니 논란…

[스포츠조선 조지영 기자] '다 이루어질지니' 김우빈이 전대미문의 변신으로 전 세계 시청자들을 찾는다.

오는 3일 공개를 앞둔 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈)가 감정 결여 인간 가영(수지)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 판타지 로맨틱 코미디다. 세상 물정 모르는 지니와 감정을 모르는 가영의 아슬아슬한 소원 내기가 기상천외한 스토리를 기대케 한다.

김우빈이 연기하는 '지니'는 소원을 미끼로 인간을 시험하고 현혹하는 사탄의 면모와 더불어 어딘가 허당기 있는 구석을 지닌 입체적인 캐릭터다. 앞서 공개된 포스터와 예고편에서는 김우빈의 지금껏 보여준 적 없던 이국적인 비주얼 변신이 신선한 재미를 선사하며 예비 시청자들의 시선을 사로잡았다.

드라마 '신사의 품격', '상속자들'에 이어 '흥행 마술사' 김은숙 작가와 세 번째로 조우하게 된 김우빈은 그야말로 '착붙 캐릭터' 탄생을 예고한다. 신비롭고 카리스마 넘치는 외양에 잔망미를 겸비한 색다른 반전 매력, 김우빈 특유의 능청스러운 연기로 시청자들을 새로운 판타지 로맨틱 코미디의 세계로 초대하는 것. 무엇보다 김은숙 작가가 집필 단계부터 김우빈을 염두에 두고 지니 캐릭터를 그렸다고 해 궁금증을 더욱 증폭시킨다.

이처럼 김우빈은 '다 이루어질지니'만의 판타지 세계관 속 아슬아슬한 운명적 로맨스를 펼쳐내며 전 세계 팬들에게 마법 같은 설렘을 선사할 전망. "분장 독특한데 김우빈 얼굴이 설득력이다", "김은숙 작가 대사 맛 제대로 살린다", "김우빈-수지 조합이라면 믿고 본다" 등 김우빈을 향한 온라인 반응이 뜨겁게 이어지는 바다.

그간 장르를 불문하고 설득력 있는 캐릭터 구현력과 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여준 김우빈이기에 이번 '다 이루어질지니'를 통해 그가 또 어떤 얼굴로 시청자들을 매료할지 기대감이 높다.

한편, 김우빈이 출연하는 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'는 오는 10월 3일 오직 넷플릭스를 통해 공개된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

코요태 빽가 "최민수에게 맞았다" 폭로…최민수 "만나면 족발당수" 경고[SC리뷰]

2.

'이다해♥' 세븐, 100만원 자연상 송이를 라면에..325억 재벌의 '초호화 한끼'

3.

'실물여신' 송가인, 김재욱과 핑크빛 "잘생긴 사람 못봐"[SC리뷰]

4.

코요태 빽가, 알고보니 '너구리' 라면 표지 사진 작가였다 "원래 전공 사진"[SC리뷰]

5.

김원효, MC배 출연료 미지급 폭로에 분노 "이바닥의 썩은 현실"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

코요태 빽가 "최민수에게 맞았다" 폭로…최민수 "만나면 족발당수" 경고[SC리뷰]

2.

'이다해♥' 세븐, 100만원 자연상 송이를 라면에..325억 재벌의 '초호화 한끼'

3.

'실물여신' 송가인, 김재욱과 핑크빛 "잘생긴 사람 못봐"[SC리뷰]

4.

코요태 빽가, 알고보니 '너구리' 라면 표지 사진 작가였다 "원래 전공 사진"[SC리뷰]

5.

김원효, MC배 출연료 미지급 폭로에 분노 "이바닥의 썩은 현실"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

검지 든 LG 최초 두번 우승 염갈량의 함박웃음 "자력우승 하고싶었지만... SSG 고마워요."[잠실 인터뷰]

2.

"손흥민 1900억에 못 데려왔잖아!" SON 없는 곳 쳐다도 안 본다...유럽 최고 명장 폭탄 발언, 사우디 제안에 "다신 감독 안 해"

3.

통산 피홈런이 3개였는데…잊지 못할 '2위의 날', 더욱 단단해져야 할 '첫 가을 무대'

4.

드디어 터졌다! 양민혁, 환상 발리→포츠머스 데뷔골 폭발!...최고 평점+MOM까지

5.

'드라마틱한 우승' 눈시울 붉힌 염경엽 감독 향해 샴페인 뿌린 김현수, 주장 박해민도 웃었다[잠실 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.