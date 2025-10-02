[인터뷰①] '북극성' 정서경 작가·김희원 감독 "전지현·강동원 캐스팅에…

|
[스포츠조선 문지연 기자] '북극성' 정서경 작가와 김희원 감독이 제작 과정에 대해 입을 열었다.
이어 김희원 감독은 "저희는 디즈니+에서 불러만 주시면 앞으로 더 미친듯이 거대하게 확장할 수 있다. 블록버스터나 스케일이 큰 걸 찍겠다고 생각하고 접근한 적은 없다. 작가님과 제가 이 이야기가 가는 데에 있어서 배가 필요했고 폭파가 필요했고 뛰는 신이 필요했기에 찍었을 뿐이지 성당 신을 찍기 위해 성당을 크게 만들어야 했고, 우연히 생겨난 사고처럼 생긴 블록버스터"라고 말했다.
'북극성'은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 문주(전지현)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수요원 산호(강동원)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 이야기를 그린 작품. 공개된 마지막 8-9회에서는 폭풍 전야와도 같은 상황 속에서 서로를 향한 마음을 더욱 선명하게 확인하는 문주와 산호의 이야기가 그려졌고 열린 결말로 마무리돼 관심을 받았다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com