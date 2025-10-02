'개훌륭' 이경규 "이번엔 사관학교, 폭력·학대 없다…그런데 담인은 교체…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 이경규가 돌아오는 '개훌륭' 차이점을 짚었다.
이어 "2019년에 시작돼서 5년 정도 계속 됐다. 지난 시간 동안 많은 시뮬레이션을 해봤다. 결국 다른 프로그램이나 포맷보다, 5년 동안 했던 저희 프로그램을 넘는 게 저희 목표다"라고 밝혔다.
그러면서 "새로운 '개훌륭'으로, 좀 더 예능적인 시스템을 갖췄다. 훈련사분들이 경쟁 시스템을 통해 다양하고 맞춤형 훈련이 이뤄질 수 있도록 했다. 저희는 기존에 그려진 그림 위에 그림을 또 그려야 한다. 도화지를 확장해서 새로운 영역을 그려보자고 했다. 스스로를 넘어보려고 한다"고 다짐했다.
이경규는 "'개훌륭' 사관학교 교장 이경규다"라며 위엄있는 모습을 보였다. 이전 시즌과 다른 점으로는 "강아지 사관학교를 개교했다. 많은 담임선생님과 교무부장까지, 학교 시스템을 그대로 적용했다"고 짚었다.
이어 "졸업을 하느냐, 마느냐가 가장 중요하다. 그리고 입학이 굉장히 어렵다. 정말 문제점이 있을 경우에만 입학을 허용하고 있다. 저희 학교에 들어오시게 되면, 사랑과 봉사 정신으로 잘 케어할 것이다"라면서 "저희 학교에서는 폭력이나 학대는 전혀 없다"고 너스레를 떨었다.
여기에 담임선생님 제도와 훈련사들의 선의의 경쟁, 수의사의 세심한 케어까지 더해 1:1 맞춤형 교육으로 반려견 교육의 질을 높인다. '비욘드 개훌륭'을 목표로, 반려인 1500만 시대에 맞춘 새로운 교육법을 선보일 예정이다.
무엇보다 경쟁 시스템이라는 게 관전 포인트다. 이경규는 "저희 사관학교에서는 어느 담임선생님들을 전원 교체할 수 있다. 교장 선생님은 남아 있다. 제 기분을 상하게 하거나, 비리가 있으면 즉시 자르겠다"라고 말했다.
돌아온 '개는 훌륭하다'는 추석 연휴 마지막날인 10월 9일(목) 오후 8시 30분, KBS2를 통해 공개된다.
정빛 기자