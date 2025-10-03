전여빈, '부세미' 런칭 앞두고 희소식 전했다 "여우주연상 수상..좋은 …

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 전여빈이 '검은 수녀들'로 여우주연상을 수상했다.
흔들리는 신념 속에서 조금씩 성장하는 미카엘라의 면면들을 디테일한 열연으로 풀어내 캐릭터에 입체감을 더한 것은 물론, 폭발적인 감정 열연으로 관객들에게 극강의 몰입감을 선사하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증했다.
이에 황금촬영상 여우주연상을 거머쥔 전여빈은 "황금촬영상이 촬영 감독들이 주는 시상식이다 보니 그런 생각을 해봤다. 살면서 누군가의 얼굴을 아주 가만히 깊게 들여다본 순간이 얼마나 있을까. 정말 사랑하는 사람 혹은 의지하는 친구 아니면 내 목숨이 아깝지 않을 나의 가족을 바라봤을 때가 아닐까 싶은데, 그 순간도 삶이라는 시간에 비하면 그렇게 긴 시간은 아닌 거 같단 생각이 든다"라며 말문을 열었다.
한편, 전여빈은 지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'를 통해 시청자들과 만나고 있다. '착한 여자 부세미'는 매주 월, 화 밤 10시 채널 ENA에서 시청 가능하며, 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개, OTT는 티빙에서 공개된다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com