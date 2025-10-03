최우식♥정소민 깜짝 결혼 발표..50억 신혼집 경품까지('우주메리미')

기사입력 2025-10-03 11:46


최우식♥정소민 깜짝 결혼 발표..50억 신혼집 경품까지('우주메리미')

[스포츠조선 조지영 기자] 최우식과 정소민의 신혼 위장 전술이 담긴 하이라이트 영상이 공개돼 심쿵을 유발한다.

오는 10일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '우주메리미'(이하나 극본, 송현욱·황인혁 연출)는 최고급 신혼집 경품을 사수하려는 두 남녀의 달달살벌한 90일간의 위장 신혼기로, 믿고 보는 배우 최우식(김우주 역)과 로코 여신 정소민(유메리 역)이 만나 탄탄한 연기 시너지를 발휘할 작품으로 기대감을 높이고 있다.

지난 2일 '우주메리미' 측이 하이라이트 영상을 공개해 이목을 집중시켰다. 공개된 하이라이트 영상에는 명순당 4세 완전무결 김우주(최우식), 러블리 똑순이 유메리(정소민), 보떼그룹 해결사 백상현(배나라), 짝사랑 전문 윤진경(신슬기), 적반하장의 끝판왕 김우주(서범준)의 캐릭터 서사와 함께 위장 신혼부부가 된 김우주와 유메리의 예측불허 로맨스가 담겨 심장을 두근거리게 한다.

신혼부부 대상 신혼집 경품을 사수하기 위해 전 약혼자와 동명이인인 우주에게 남편 대행을 부탁하는 메리에 이어 "유메리씨가 하고 있는 일이 얼마나 위험한 건지 알아요?"라면서도 메리의 부탁을 들어준 우주의 모습이 달콤쫄깃한 위장 신혼부부 로맨스의 서막을 연다.

우주와 메리의 깜짝 키스부터 커플템 무장까지 위장 신혼부부라는 비밀을 들키지 않기 위한 두 사람의 전략이 아찔한 로맨스를 예고해 기대감을 자아낸다. 우주와 메리의 신발이 가지런히 놓여있는 신혼집 입구를 지나 욕실에는 커플 칫솔, 부엌에는 커플 머그컵까지 세팅돼 있어 눈길을 끈다. 특히 웨딩사진이 걸려있는 신혼집에서 우주와 메리는 커플티와 커플 슬리퍼 등 커플템으로 무장해 '뒤구르며 봐도 알콩달콩한 신혼부부'로 변신해 설렘을 자아낸다.

또한 턱시도와 웨딩드레스를 차려 입은 우주와 메리가 웨딩 사진 촬영 중 기습 키스해 도파민을 터트린다. 메리의 키스에 깜짝 놀란 우주의 표정이 이들의 예측불가한 관계 변화를 예고해 설렘을 치솟게 한다. 서로 썸을 타는 듯한 위장 신혼부부 우주와 메리의 모습에 이어 "내가 좋아해서 싫어요?"라고 메리에게 직진 고백하는 우주의 모습이 하이라이트의 대미를 장식해 '우주메리미' 본 방송에 대한 기대감을 고조시킨다.

오늘(3일) 오후 8시 20분부터 SBS '우주메리미' 스페셜 '우주메리미~리보기'가 방송된다. 최우식, 정소민 등 출연배우들의 흥미진진한 인터뷰와 촬영장면, 비하인드 등이 담겨 첫 방송 전 '우주메리미'의 매력을 미리 만날 수 있을 예정.

한편, 위장 신혼부부의 광대승천 로맨스를 예고한 SBS 새 금토드라마 '우주메리미'는 오는 10일 금요일 밤 9시 50분 첫 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이천수♥' 심하은, '美 영재 합격' 딸 자랑했다가…"전 과목 외국인 과외" 루머에 분통

2.

이경규 "랍스터 한마리 120만원? 눈탱이 제대로 맞았다"...싱가폴 물가에 멘붕

3.

10대 친딸 폭행으로 사망케 한 40대 지역 아나운서 구속[SC이슈]

4.

김종국, ♥결혼식 한 달만에 '겹경사' 터졌다...공식 발표 "대회 스폰서 됐습니다"

5.

신현준, 54세에 얻은 딸 생각에 오열 "결혼식 못 볼까 봐 건강 관리" ('각집부부')

연예 많이본뉴스
1.

'이천수♥' 심하은, '美 영재 합격' 딸 자랑했다가…"전 과목 외국인 과외" 루머에 분통

2.

이경규 "랍스터 한마리 120만원? 눈탱이 제대로 맞았다"...싱가폴 물가에 멘붕

3.

10대 친딸 폭행으로 사망케 한 40대 지역 아나운서 구속[SC이슈]

4.

김종국, ♥결혼식 한 달만에 '겹경사' 터졌다...공식 발표 "대회 스폰서 됐습니다"

5.

신현준, 54세에 얻은 딸 생각에 오열 "결혼식 못 볼까 봐 건강 관리" ('각집부부')

스포츠 많이본뉴스
1.

"수준 이하 경기력" 혹평받던 손흥민, 부활에 놀란 최고의 찬사..."은퇴 수순? 슈퍼스타임을 다시 확인시켰다"

2.

"손흥민 1900억에 못 데려와서 망했다" 벤제마-캉테도 소용없나, 아시아 최하위 추락 위기...마지막 해결책? "유럽 출신 명장 선임 시도"

3.

'옵트아웃 대박, 조건은 완성됐다' 탬파베이 악몽 딛고 애틀랜타 드림 만든 김하성, 9일 귀국. FA대비 몸만들기 돌입

4.

토트넘 초대박! "또 우승 도전합니다" 손흥민급 대형 이적 준비 중..."레알 슈퍼스타 영입전 선두"

5.

'흥민이 형, 나 진짜 큰일이야!' 英 BBC 최악 평점…손흥민 떠난 토트넘 핵심 히샬리송 '대안 없는 상황' 비난 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.