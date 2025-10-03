전여빈, 날렵한 액션→차가운 마스크로 변신..문성근과 부부 설정까지 '파…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 목표를 향한 전여빈의 거침없는 행보가 시청자들에게 아찔한 긴장감을 선사하고 있다.
돈이 자신의 인생을 바꿔줄 거라 믿던 김영란이 가성호의 제안을 수락하면서 두 사람은 법적 부부가 됐다. 그러나 가성호가 스스로 목숨을 끊음과 동시에 새로운 상속자인 김영란의 존재가 밝혀지면서 그녀를 향한 관심이 쏟아지기 시작했다. 이에 김영란은 가성호의 개인 변호사 이돈(서현우)의 도움을 받아 부세미란 새로운 신분을 획득, 3개월 간 무슨 일이 있어도 살아남아야 하는 생존 서바이벌의 주인공이 됐다.
3개월이란 시간에 인생을 건 김영란 캐릭터를 연기하는 전여빈은 날렵한 액션과 폭발적인 오라(aura)로 보는 이들을 압도하고 있다. 경호원일 때는 카리스마 넘치는 분위기와 재빠른 상황 판단, 군더더기 없는 액션으로 경호원의 신뢰를 선보였다면 가성호의 법적 부인이 된 이후엔 장윤주(가선영 역)의 도발에도 굴하지 않는 냉철함과 대담한 눈빛과 표정 연기로 시선을 사로잡았다. 또한 새로운 인생인 부세미로 변신했을 땐 안심할 수 없는 상황에서도 침착함을 유지하려는 모습으로 이목을 집중시켰다.
전여빈의 인생 리셋 프로젝트를 확인할 수 있는
