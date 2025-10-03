200억 넘게 기부 김장훈, 전 재산 3천만..“그래도 계속 베풀겠다”

|
[스포츠조선 박아람 기자] 가수 김장훈이 여전히 기부를 멈추지 않는 삶을 살고 있다고 고백했다.
지난 2일 가수 션의 채널 '션과 함께'에는 '김장훈과 션이 만나면 벌어지는 일. 촬영 중 1,000만 원 기부?'라는 제목의 영상이 올라왔다.
김장훈은 자신을 둘러싼 '200억대 기부설'에 대해 "우리 때는 몇 천억 대도 벌었다. 억대 기부를 한 건 맞다. 자립 청년을 위한 집 리모델링 등으로 사용했다. 그러다 200억 추정 기사가 나왔는데, 속으로 '좀 더 한 것 같은데'라고 생각했다"고 말했다.
생활고 루머에 대한 질문이 나오자 김장훈은 "방송을 했는데 PD가 친한 동생이다. '인간극장' 찍는다는 느낌으로 했다. 그 방송이 '그 연예인 지금 어찌 됐나'라면서 불쌍하게 하는 방송이었다. 전 그런 사람이 아닌데 거기다 좀 끼워 맞춘 게 있었다"고 해명했다.
이어 "방송 후 조회수가 엄청 나와서 전국에서 계좌번호 달라는 전화가 매니저한테 빗발쳤다"며 "사실 통장에 십 원도 없긴 하다. 모아둔 돈도 없고 집도 없다. 총재산이라고는 월세 앞에 들어가는 보증금 3천만 원. 목돈 그거 하나다. 그런데 그렇게 걱정할 건 없다"고 고백했다.
션이 "어쨌든 월세가 밀리긴 한 거 아니냐. 그런데도 기부는 멈추지 않았다. 대출받아 기부한 적도 있다던데"라고 묻자, 김장훈은 "어쩔 수 없이. 우연히 인연처럼 그렇게 됐다"고 답하며 "중증 장애인들이 있는 집인데 쌀 기부 활동을 하는데 나보고 그걸 좀 해달라고 부탁을 해서 할 수 없이 갔다. 저쪽에서 나 들으라는 듯이 '이 어린 것이 죽어야 한다니. 수술 못 받으면 죽는다. 1억 들어가는데'라더라. 속으로는 '안 된다. 내가 모두를 구할 수는 없다. 지금 돈 없다'고 생각했지만 결국 '얼마면 고치냐'고 묻게 됐다. 5천만 원이라고 해서 내가 하겠다고 했었다"라고 '은혜'라는 이름의 중증 장애 아동과의 사연을 전했다.
김장훈은 "통장에 잔고가 항상 없다. 있어도 본 적이 없다. 지금 예전처럼 돈을 벌지 못하는데 기부는 계속 조금씩이라도 하고 있다. 벌은 돈을 다 기부한다. 그 이유가 팬들에게 사랑을 많이 받아서다. 병원에서도, 숙박을 하는 곳에서도 좋은 일 하고 있다며 돈을 안 받더라. 내가 뭐라고... 그러니까 돈을 못 갖겠더라"라고 울컥하는 모습을 보였다.
