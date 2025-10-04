최우식, 왼손 약지에 결혼반지 포착....정소민과 완벽 부부 위장 ('우…

|
오는 10일(금) 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '우주메리미'는 최고급 신혼집 경품을 사수하려는 두 남녀의 달달살벌한 90일간의 위장 신혼기로, 믿고 보는 배우 최우식(김우주 역)과 로코 여신 정소민(유메리 역)이 만나 탄탄한 연기 시너지를 발휘할 작품으로 기대감을 높이고 있다.
이 가운데, 우주와 메리를 신혼부부로 위장하게 한 이유인 '최고급 신혼집'에 입주한 두 사람의 스틸이 공개돼 눈길을 끈다. 이웃에게 비밀을 들키지 않기 위해 보란 듯이 꿀 뚝뚝 신혼 위장술을 펼치는 우주와 메리의 모습이 담겨 설렘을 자아낸다.
스틸 속 우주는 스윗 위장 모드를 급 발동한다. 우주는 무심한 표정과 대비되는 애정이 가득 담긴 머리 넘기기 스킬, 무거운 짐 들어주기, 자연스러운 스킨십까지 가짜인지 진짜인지 헷갈릴 정도로 자연스러운 가짜 남편 연기를 펼쳐 웃음을 자아낸다.
이어 메리는 우주의 돌발 스킨십에 어리둥절한 표정을 짓는다. 메리는 우주의 다정한 손길에 동공지진을 일으키며, 어색한 상황에 몸을 살짝 뒤로 물리는 모습. 하지만 메리는 모든 상황이 파악된 듯 우주의 허리를 끌어안으며 빠른 태세전환을 보여줘 웃음을 빵 터지게 한다.
특히 우주와 메리의 왼손 약지에서 반짝 빛나는 결혼반지가 시선을 사로잡으며, 최고급 신혼집 입성과 함께 본격적으로 시작될 우주와 메리의 신혼부부 위장기에 대한 기대감이 상승한다.
한편, SBS 새 금토드라마 '우주메리미'는 오는 10일 금요일 밤 9시 50분 첫 방송된다.
