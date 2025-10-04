추성훈, '50억家' ♥야노시호 명의라더니...돈 대출 후 먹튀 "다 써버려" (' 밥값은 해야지')

기사입력 2025-10-04 11:06


추성훈, '50억家' ♥야노시호 명의라더니...돈 대출 후 먹튀 "다 써…

[스포츠조선 정안지 기자]'밥값즈'가 극한 직업에서 해방된다.

오늘(4일) 방송될 ENA, EBS 공동제작 '추성훈의 밥값은 해야지' 11회에서는 이집트 알렉산드리아에서 마지막 아르바이트를 끝낸 추성훈, 곽준빈, 이은지의 도파민 터지는 로컬 여행이 즐거움을 선사할 예정이다.

앞서 '밥값즈'는 젊은 인구가 많아 노동력이 풍부해 임금이 물가보다 낮은 이집트에서 밥값을 벌기 힘든 현실을 체감했다. 뿐만 아니라 추성훈이 만든 스테이크를 먹기 위해 제작진에게 20,000원을 빌리고 이자를 포함해 20,500원을 주기로 했으나 아직 한 푼도 갚지 않은 상황. 이에 마지막 아르바이트만 남겨둔 '밥값즈'가 채무를 전액 상환할 수 있을지 호기심을 자극하고 있다.

이런 가운데 추성훈, 곽준빈, 이은지는 알렉산드리아에서 마음 편히 현지 음식과 쇼핑을 만끽하며 힐링 타임을 갖는다. 특히 밥값에 치여 살았던 '밥값즈'는 택시 기사가 추천한 디저트 가게에서 피스타치오 카나페, 아이스크림을 먹으며 잊고 살았던 각종 단맛의 세계에 빠진다. 당 충전으로 행복 지수와 텐션이 높아진 곽준빈은 "이게 행복이다"라고 찐 반응을 보였다는 후문이다.


추성훈, '50억家' ♥야노시호 명의라더니...돈 대출 후 먹튀 "다 써…
패션에 편견 없는 '아조씨' 추성훈의 폭풍 쇼핑 타임도 펼쳐진다. 곽준빈과 이은지는 다양한 색깔과 디자인도 착 붙는 추성훈의 패션 소화력에 놀라며 함께 쇼핑을 즐긴다. 이 구역 큰 손처럼 거침없이 구매할 의상을 고르는 추성훈의 쇼핑 리스트가 궁금해진다.

한편, '밥값즈'는 마지막 플렉스를 꿈꾸며 바다가 보이는 식당에 입장한다. 추성훈은 "시즌2 없다고 생각하고 먹어. 다 써버려"라고 해 이들이 이집트 알렉산드리아에서 맛볼 마지막 만찬은 무엇일지 주목된다.

끝까지 빵 터지는 추성훈, 곽준빈, 이은지의 유쾌한 케미스트리는 오늘(4일) 저녁 7시 50분에 방송될 ENA, EBS '추성훈의 밥값은 해야지'에서 확인할 수 있다.


추성훈, '50억家' ♥야노시호 명의라더니...돈 대출 후 먹튀 "다 써…

추성훈, '50억家' ♥야노시호 명의라더니...돈 대출 후 먹튀 "다 써…
한편 추성훈은 지난 5월 MBC '구해줘! 홈즈'에 출연해 일본 도쿄에 소유 중인 50억 원대의 고급 주택을 언급했다.


당시 김숙은 추성훈에게 "'홈즈' 나온 남편들이 항상 하는 이야기가 있다. 집에 자기 공간이 없다더라. 근데 이 분은 대놓고 셋방살이를 선언했다"고 말했다.

최근 추성훈은 유튜브 채널에서 도쿄 집을 공개, 당시 "내 방은 없다. 사랑이 방을 빌려 쓰고 있다. 되도록이면 내 방이 있으면 좋겠다"고 해 웃음을 안겼던 바.

이에 양세찬은 "본인 공간 만들려고 시도해 봤냐"고 물었고, 추성훈은 "없다. 다 아내한테 맡겼다. 맡기니까 없더라"고 말해 폭소를 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'인맥왕' 정준호 결혼식에 두바이 왕자 참석 "축의금 아파트 한 채 기대했는데..."

2.

송혜교 스모키 미모 美쳤다…'다 이루어질지니' 데뷔 첫 특별출연 포착

3.

로제 '인종차별' 후폭풍…英스태프 "엘르가 잘못함!" 직격탄 [SC이슈]

4.

수지, 얼굴 때문에 손해 본다고?…"수지로 사는 거 나쁘지 않아"

5.

'180cm' 홍진경, '51kg'에도 다이어트...결국 스트레스에 "다 먹을란다"

연예 많이본뉴스
1.

'인맥왕' 정준호 결혼식에 두바이 왕자 참석 "축의금 아파트 한 채 기대했는데..."

2.

송혜교 스모키 미모 美쳤다…'다 이루어질지니' 데뷔 첫 특별출연 포착

3.

로제 '인종차별' 후폭풍…英스태프 "엘르가 잘못함!" 직격탄 [SC이슈]

4.

수지, 얼굴 때문에 손해 본다고?…"수지로 사는 거 나쁘지 않아"

5.

'180cm' 홍진경, '51kg'에도 다이어트...결국 스트레스에 "다 먹을란다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"목표는 월드컵 우승" 日 감독의 노빠꾸 선언 "세계 최강 브라질, 전방압박 전술로 꺾는다"…홍명보호와 비교 불가피

2.

12K 인생투 이제는 PS 선발까지 나선다…"과감하게 생각했다"

3.

[U-20 월드컵 리뷰]"'골넣는 수비수' 신민하가 해냈다!" 이창원호, 파나마 2-1 꺾고 16강 희망 살려…경우의 수는

4.

"'7골 2도움' 손흥민의 눈물"→SON 효과는 입증! 동네 에이스였던 부앙가, MLS 9월 이달의 선수로 '우뚝'[오피셜]

5.

"일본 고마워" 파나마 꺾고 행운까지 따른 韓, '기적의 16강' 보인다…日, 뉴질랜드 3-0 완파[U-20 월드컵]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.