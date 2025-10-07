'류필립 누나' 수지, 미나와 절연설 심경 "후회하겠지만, 내 선택 책임질 것”

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 미나·류필립 부부와 절연설에 휩싸였던 박수지 씨가 자신의 입장을 밝혔다.

박수지 씨는 지난 7일 자신의 SNS를 통해 "연휴 동안엔 운동 대신 마음을 쉬게 했어요. 음식, 그리고 나를 위한 시간까지. 이런 여유도 결국 건강의 일부니까요"라며 "이번 명절, 맛있는 계란말이를 해서 먹어봤어요. 몸보다 마음을 조금 더 단단하게 만드는 시간이었다고 생각해요"라는 글과 함께 일상 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 수지 씨는 꽃무늬 미니 원피스를 입고 외출에 나섰다가, 집으로 돌아와 직접 만든 계란말이를 먹고 반려견과 시간을 보내는 평온한 모습을 보여줬다.

특히 그는 시누이 미나, 동생 류필립 부부와의 불화설에 대해 팬들의 질문에 직접 답하며 눈길을 끌었다.

한 팬이 "올케(미나)와 사이가 안 좋아졌냐"고 묻자, 수지 씨는 "안 좋아졌다기보다는 홀로서기를 하고 싶다고 말씀드렸고, 미나 언니께서 제 의견을 존중해주셨다"고 답했다.

또 "누구 덕분에 유명해졌는데 본인이 대단한 줄 아는 것 같다"는 악성 댓글에는 "잘 알고 있다. 그렇기 때문에 그분들께 감사하다"고 성숙하게 응수했다.

이어 "미나님이 도와주셨는데 함께 안 하면 요요가 온다. 후회하게 될 것"이라는 우려성 댓글에는 "네, 맞다. 저는 후회할 것이다. 하지만 그 후회가 두려워서 계속 붙잡고 있다면 또 다른 후회를 하게 될 것 같다"고 솔직한 심정을 밝혔다.

그러면서 "삶을 살면서 제 선택에 대한 책임감을 길러야 한다고 생각한다. 지금은 그 선택에 대한 책임을 지려는 중"이라고 덧붙였다.


'류필립 누나' 수지, 미나와 절연설 심경 "후회하겠지만, 내 선택 책임…

앞서 수지 씨는 미나·류필립 부부와 함께하던 다이어트 콘텐츠에서 갑작스럽게 빠졌고, 이후 요요 현상을 고백하면서 불화설이 불거졌다.

이에 대해 류필립은 한 방송을 통해 "좋은 일을 위해 1년 동안 미친 듯이 수지 누나를 서포트했는데 결과가 이렇게 돼 저도 힘들다"며 "지금은 누나가 혼자 유튜브 채널을 운영하고 있다. 수지 누나가 혼자 하겠다고 해서 그렇게 된 것"이라고 밝혀 갈등을 사실상 인정했다.

논란이 커지자 류필립은 지난 4일 라이브 방송을 통해 "누나와 나는 평소 자주 연락하던 사이는 아니다. 연을 끊고 맺고 할 관계가 아니다"며 "상황이 너무 과장되고 부풀려졌다"고 해명했다.

특히 그는 아내 미나를 향한 악성 댓글이 이어지고 있는 데 대해 "(미나가) 누나에게 매달 얼마씩 지원했는지 상상도 못할 것"이라며 "누나는 다이어트할 때도 행복하다고 했고, 80kg까지 올랐을 때도 마찬가지였다. 지금은 아니라고 해서 그만둔 것뿐이다. 싸운 것도 아니고, 각별한 사이였던 것도 아니다"고 강조했다.

